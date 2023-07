La fruta es el mejor amigo del ser humano. Comas para adelgazar, ganar volumen o mantenerte, es sana y tiene muchas vitaminas. Eso sí, también tiene fructosa. Muchas veces se comete el error de contar únicamente los azúcares añadidos e ignorar los naturales. Sí, estos últimos son más sanos, pero sigue siendo azúcar. Si cometes esta equivocación es fatal para tu dieta.

La mayoría de frutas se basan en agua, azúcar y vitaminas. Pero las cantidades de cada una de ellas dependen de la fruta. También las propiedades. Algunas son consideradas superalimentos porque tienen propiedades que las hacen únicas, bien para adelgazar o bien para reforzar otros aspectos de la salud de tu organismo.

Las cantidades de frutas recomendadas por la OMS

La Organización Mundial de la Salud sugiere que comamos cinco piezas de fruta al día. Todo es matizable, claro. No es lo mismo comer cinco cerezas que cinco sandías. Simplemente debes contar con cinco raciones. Lo idóneo es incluirlas en el desayuno pero ojo, no como zumo: aunque no lo creas los azúcares pasan a ser mucho menos sanos. Es mejor comerte esa naranja a rodajas.

Fructosa, bloquea la quema de grasas y las genera (lipogénesis de novo) bloquea AMPK (q pena) aumenta acido úrico = Higado graso (entre otros)

Alcohol y fructosa (coctel frutas)o fructosa y grasa ( ej helado) combo sinergico de destrucción

Fruta completa good /zumo No good 🍳🍗 pic.twitter.com/acaM3I3qB3 — fitnescience , lo natural es ser fuerte (@juanjo235929) 17 de marzo de 2018

Por otra parte el almuerzo y la merienda son las comidas en las que solemos pecar. Una manzana y un plátano serán mucho mejores que esas tostadas de la mañana y esas galletas de la tarde. Y no cabe duda de que tu postre al comer y al cenar tiene que ser otra pieza de fruta.

Toma nota: El listado de las que más y menos azúcar tienen

Vamos con la lista que estabas esperando. Estos son los dos rankings. La cifra es la cantidad de gramos de azúcar por cada 100 gramos de fruta.

Frutas con menos azúcar:

Agucate 0,7 Limón 2,5 Arándano 4 Frambuesa 5 Guayaba 5 Melón 6 Sandía 6 Fresa 7 Mandarina 9

Frutas con más azúcar: