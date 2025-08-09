Santiago Segura y su dieta infalible: así perdió más de 40 kilos

El cambio físico Santiago Segura durante el último año fue tan radical que no ha pasado desapercibido. Ha decidido cambiar su estilo de vida y seguir una polémica dieta para mejorar tanto su imagen como su calidad de vida. El propio actor y director, orgulloso, ha mostrado su cambio de talla en Instagram.

"No ha sido fácil", reconoció el propio Santiago Segura en declaraciones a Europa Press. "Es un mundo muy duro de sufrimiento", sentenció. Y reconoció entonces que su sobrepeso lo preocupó cuando se fue consciente de la cantidad de enfermedades que puede acarrear: "La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe".

40 kilos menos

Santiago Segura se empleó a fondo y perdió más de 40 kg. "Llega ese momento temido del año en el que tengo que mirar estas fotos fijamente para alejarme de mi terrible adicción, la invasión de torrijas", escribía en una publicación de Instagram del pasado mes de abril, acompañada de unas imágenes suyas con más peso: "Ni alcohol, ni tabaco, ni cocaína, ni heroína, ni crack... Ponme una torrija delante y me vuelvo loco".

Santiago Segura acudió a El Hormiguero y, entre otros muchos temas, Pablo Motos se mostró impactado por su pérdida de peso y han abordado la cuestión. El director de cine confesó que Leo Harlem lo aconsejó sobre el tema y comenzó a leer muchos libros sobre nutrición.

Ayuno radical de Santiago Segura

Finalmente confesó su secreto: "Hago ayunos de 36 horas, algo que no le recomiendo a nadie". Consciente de las críticas que podría acarrear su afirmación, en seguida indicó que esa técnica "le funciona a él", pero hizo hincapié en que "no es recomendable para todo el mundo". El ayuno intermitente, es una dieta muy estricta y quien la siga debe hacerlo asesorado y acompañado por un nutricionista que siga su proceso porque puede acarrear graves problemas para la salud.