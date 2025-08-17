El postre recomendado en las cenas y adelgazar a diario

A la hora de buscar trucos para adelgazar vas a encontrar múltiples informaciones. Entre dietas y alimentos a veces no sabes a qué prestar atención. Desde Superdeporte siempre recomendamos iniciarte en un proceso de mejorar alimentaria con el apoyo de un especialista como un nutricionista, quien te dará un servicio personalizado para ayudarte a lograr tus objetivos.

En referencia a los consejos para perder peso, muchos se centran en adelgazar con ciertos alimentos para incluir en tu cena. Los alimentos que se incluyen en la última cena del día tendrían que ser ligeros y fáciles de digerir. Y es que la digestión es importantísima a la hora de asumir el gasto calórico de nuestro cuerpo. Y lo que buscamos para adelgazar es que no se acumulen ciertas grasas en nuestro organismo.

Eso sí, tampoco es positivo limitar mucho la comida a la hora de cenar. Además, sería contraproducente porque luego por la mañana no sería óptimo por el hambre que generaría. Sea como sea, existe un alimento ideal para tomar por la noche y que te puede ayudar a bajar peso: el yogurt.

Incluir un lácteo desnatado es siempre bueno a la hora de cenar. Es bueno realmente durante todo el día, pero más si cabe por la noche al ser de óptima utilidad sus nutrientes.

¿Por qué es tan bueno incluir el yogurt en tu dieta?

Entre sus beneficios destacan dos en concreto: el yogurt es rico en proteínas y también en calcio. Además, también incluye una gran cantidad de probióticos que son beneficiosos para cuidar nuestra salud. Y además, incluirlo en tu dieta te hará reducir la grasa corporal y por ello será útil para perder peso. Y, por último, incluye una sensación de saciedad importante.

Rico en proteínas

Rico en calcio

Incluye probióticos

Te hace perder grasa corporal

Sensación de saciedad

Eso sí, debes de saber diferentes matices. El yogurt es recomendable que sea bajo en grasas y calorías y no debes ni añadirle azúcar ni tampoco otros complementos como la miel.

Los yogures recomendables para tomar cada día

No existe una cantidad mínima o máxima, aunque es ideal tomar al menos uno al día y si es por la noche mejor aún como se ha destacado. El cuerpo, de este modo, absorbe mejor sus nutrientes.

Además, entre los componentes de este alimentos se encuentra el triptófano, que estimula la producción de melatonina (componente que nos permitirá seguir adelgazando mientras dormirnos).