El superalimento de la NASA para adelgazar sin dieta y ganar músculo que además te rejuvenece

Llega una época del año ideal para adelgazar y definir, aunque tampoco es mala para ultimar las fases de volumen. Da igual cuál sea tu objetivo: hoy traemos un superalimento que sirve para todo. Tiene tantas propiedades que es de ayuda en ambas fases.

Cuando hablamos de superalimentos nos referimos a esos ingredientes que, por sus cualidades, son objetivamente superiores nutricionalmente. De hecho en este caso son muchos los deportistas que lo incluyen en su dieta. Otra ventaja es que se puede cocinar de muchas maneras diferentes y adaptarlo a tus gustos.

La NASA y los deportistas ponen de moda la quinoa

La NASA alimenta a los astronautas a base de quinoa / Pixabay

Pues sí, hablamos de la quinoa, una semilla que se está popularizando en España. La moda la creó la NASA cuando implantó este alimento como base de la dieta de los astronautas por su facilidad para transportarlo al espacio y son muchos los deportistas que han imitado esta idea.

Se trata de un alimento contundente que tiene 399 calorías por cada 100 gramos, pero es útil para adelgazar sin someterte a una dieta porque es tremendamente saciante. Asimismo el equilibrado reparto de macronutrientes lo convierte en un aliado para la musculación, destacando el predominio de los carbohidratos y también sus 16 gramos de proteínas.

Los beneficios de este superalimento y cómo comerlo

Sugerencia para comer quinoa / Pixabay

Al margen de las calorías y los macronutrientes, hay que resaltar la presencia de vitaminas B, C y E. Éstas aportan propiedades antioxidantes que combaten el envejecimiento y potencian el cerebro. Además protege los huesos gracias al alto contenido de calcio, especialmente recomendable cuando se está a dieta y se corre el riesgo de una descalcificación.

Tres recetas ricas con quinoa