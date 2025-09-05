El secreto para hacer una pizza que no engorde
Este alimento se suele asociar a una vida poco saludable pero no siempre es así
Seguramente hayas oído muchas veces que la pizza es uno de los peores platos para la salud y uno de los que más engordan. Es una verdad a medias, pues es cierto que algunas de ellas son malísimas y no deberíamos comerlas frecuentemente, pero también las hay muy sanas.
Te confirmamos que hacer una pizza saludable es posible. De hecho es hasta sencillo. Puedes conseguir un resultado tan sabroso como 'fit' siempre que emplees los ingredientes adecuados, comas una cantidad correcta... y sigas el truco que a continuación te vamos a explicar. Presta mucha atención y toma nota.
La herramienta secreta para cocinar la pizza más saludable
La pizza que te explicamos tiene un truco: no se hace en el horno sino en sartén. Este utensilio nos permite darle la forma y el sabor correctos sin abusar de grasas poco saludables. Tiene que ser redonda y de hierro y no tener revestimiento, eso sí. Pero no te preocupes: es fácil comprarlas a buen precio.
Además de contar con la herramienta adecuada también tienes que acertar con los ingredientes. Esta técnica no servirá si ponemos alimentos con mucha grasa encima de la masa, lógicamente.
Ingredientes de la pizza saludable:
- Aceite de oliva virgen extra (una cucharada sopera)
- Agua (100 mililitros)
- Cebolla (al gusto)
- Harina (150 gramos)
- Jamón cocido (una o dos lonchas)
- Levadura (una cucharadita)
- Maíz (al gusto)
- Orégano (al gusto)
- Pimiento (al gusto)
- Queso rallado (al gusto)
- Sal
- Tomate frito natural (cuatro cucharadas soperas)
Los ingredientes en cursiva son opcionales según tus gustos. Si no usas jamón conseguirás una rica pizza vegetariana.
Elaboración de la pizza saludable:
- Colocar la harina, la levadura y la sal en un recipiente y mezclar
- Hacer un hueco en el centro de la harina
- Llenarlo con el agua y el aceite
- Mezclar todo a conciencia hasta conseguir una masa uniforme
- Extender y amasar la mezcla
- Tapar la masa con un trapo durante quince minutos
- Darle una forma que se adapte a la sartén
- Poner un chorrito de aceite de oliva en la sartén e introducir la masa
- Extender el tomate y el queso por encima
- Añadir los demás ingredientes y cocinar la pizza durante seis minutos
