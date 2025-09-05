El secreto para hacer una pizza que no engorde

Seguramente hayas oído muchas veces que la pizza es uno de los peores platos para la salud y uno de los que más engordan. Es una verdad a medias, pues es cierto que algunas de ellas son malísimas y no deberíamos comerlas frecuentemente, pero también las hay muy sanas.

Te confirmamos que hacer una pizza saludable es posible. De hecho es hasta sencillo. Puedes conseguir un resultado tan sabroso como 'fit' siempre que emplees los ingredientes adecuados, comas una cantidad correcta... y sigas el truco que a continuación te vamos a explicar. Presta mucha atención y toma nota.

La herramienta secreta para cocinar la pizza más saludable

La pizza con higos de Gina Balmesina Pizza Bar (Barcelona). / INSTAGRAM GINA BALMESINA PIZZA BAR

La pizza que te explicamos tiene un truco: no se hace en el horno sino en sartén. Este utensilio nos permite darle la forma y el sabor correctos sin abusar de grasas poco saludables. Tiene que ser redonda y de hierro y no tener revestimiento, eso sí. Pero no te preocupes: es fácil comprarlas a buen precio.

Además de contar con la herramienta adecuada también tienes que acertar con los ingredientes. Esta técnica no servirá si ponemos alimentos con mucha grasa encima de la masa, lógicamente.

Ingredientes de la pizza saludable:

Aceite de oliva virgen extra (una cucharada sopera)

Agua (100 mililitros)

Cebolla (al gusto)

Harina (150 gramos)

Jamón cocido (una o dos lonchas)

Levadura (una cucharadita)

Maíz (al gusto)

Orégano (al gusto)

Pimiento (al gusto)

Queso rallado (al gusto)

Sal

Tomate frito natural (cuatro cucharadas soperas)

Los ingredientes en cursiva son opcionales según tus gustos. Si no usas jamón conseguirás una rica pizza vegetariana.

Elaboración de la pizza saludable: