En los últimos años, el término "superalimentos" se ha convertido en un concepto común en el mundo de la nutrición y la salud. Estos alimentos se promocionan como los mejores amigos de nuestro cuerpo, y no es difícil entender por qué.

Los superalimentos son alimentos ricos en nutrientes que se cree que tienen un impacto positivo en nuestra salud. Estos alimentos incluyen bayas, semillas, frutas, verduras, pescado y hierbas, entre otros. Se dice que son ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y otros compuestos beneficiosos que ayudan a nuestro cuerpo a combatir la enfermedad y a mantenerse saludable.

Los beneficios de comer superalimentos

Uno de los beneficios clave de los superalimentos es que son ricos en antioxidantes, que son sustancias que ayudan a proteger nuestro cuerpo de los radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que se producen naturalmente en nuestro cuerpo y pueden causar daño celular. Los antioxidantes ayudan a neutralizar estos radicales libres y a prevenir el daño celular.

Además de ser ricos en antioxidantes, muchos también tienen propiedades antiinflamatorias. La inflamación crónica se ha relacionado con una serie de enfermedades, como la artritis, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Al comer una dieta rica en superalimentos, podemos ayudar a reducir la inflamación en nuestro cuerpo y prevenir estas enfermedades.

Otro beneficio de los superalimentos es que pueden ayudar a mejorar la digestión. Muchos de ellos son ricos en fibra, que es esencial para una digestión saludable. La fibra ayuda a mantener los movimientos intestinales regulares y puede prevenir el estreñimiento y otros problemas digestivos.

Las pepitas de la sandía, increíble remedio para ganar músculo

Seguro que muchas veces te has comido una rica sandía en verano. Algunos, como David Barral, prefieren otras opciones, pero generalmente es una de las frutas preferidas para combatir el calor ya que es tremendamente jugosa y fresca. Eso sí, cometes un error: tirar las semillas.

No es una broma: las pepitas de la sandía son un superalimento con diferentes propiedades. La más reseñable es ganar masa muscular, pero también combate la presión arterial alta y el envejecimiento. Para disfrutar de los beneficios lo único que tienes que hacer es triturarlas y comerlas en polvo, además de asegurarte de que no la coma ningún niño. No es una opción de la que abusar porque en exceso puede generar digestiones pesadas pero un pequeño puñado apenas tiene calorías y aporta fibra y grasas saludables.