El superalimento de moda para adelgazar con la vuelta a la rutina

No hay una fórmula mágica para adelgazar. Hay muchas formas y métodos para lograrlo pero todos con un punto en común: la alimentación. En las cuestiones relacionadas con la nutrición hay todo tipo de modas. En ocasiones son beneficiosas para la salud y en otras no tanto. Hay un superalimento que cumple con todo lo necesario para seguir la tendencia actual de consumir más la fruta de la que todo el mundo habla a la hora de adelgazar: el aguacate.

Es un producto que tiene mucha grasa y muy buenas calorías que vas a poder quemar en poco tiempo y que te va a permitir ganar la energía que necesitas para hacer deporte y afrontar tu vida social y laboral sin que aumente en exceso tu barriga. Es el superalimento por excelencia. El secreto de su éxito está en sus propiedades y su sencilla preparación. Omnipresente en redes sociales, cartas de cafeterías y brunchs de domingo, no puede faltar en el cajón de la fruta del frigorífico. Su fama no bebe únicamente de su sabor suave y cremoso ni de su innegable fotogenia. Lo mejor de este manjar es su extensa lista de propiedades beneficiosas. El aguacate es un alimento sano, versátil y delicioso; un auténtico aliado para aquellos que quieren seguir una dieta sana sin invertir mucho tiempo en la elaboración de platos. Incluyéndolo en nuestra dieta garantizamos generosas dosis de nutrientes, vitaminas y minerales.

Pero ¿cómo puedes consumir esta fruta de una manera que no perjudique tu objetivo de perder peso? Una de las opciones que tiene más adeptos es la de consumir el aguacate en ensalada. Es sencillo: basta con que abras una de estas frutas y la uses como si fuera pasta o una patata. Es decir, en ensalada. Añade si quieres un poco de lechuga o un poco de cebolla o, incluso, una lata de bonito en aceite de oliva. Echa por encima un chorro de aceite de oliva y coge un cacho de pan integral. Ya tendrás la cena hecha. Con este menú para cerrar el día podrás acumular toda la energía que necesitas. Pero además, es importante cenar pronto y también hacerlo con agua y nunca con alcohol.

El aguacate es una mina de nutrientes en cada bocado. Destaca su aporte de minerales y antioxidantes. / SD

Beneficios del aguacate

El aguacate es una mina de nutrientes en cada bocado. Destaca su aporte de minerales y antioxidantes. También es una fuente de vitaminas B6, B5, C, E y K, así como de ácido fólico. Por si esto fuera poco, aporta más potasio incluso que los plátanos. Otro punto por destacar es que es bueno para el corazón y contiene mucha fibra, con un 27% de la cantidad diaria recomendada. De ahí que el aguacate tenga un alto poder saciante, ideal para perder peso reduciendo cantidades de ingesta.

También es rico en omega 3 y grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Este tipo de grasas alimentarias son conocidas como grasas buenas o saludables -son las mismas que encontramos en frutos secos o en el aceite de oliva virgen extra-, porque ayudan a regular los niveles de colesterol. El aguacate es también un gran aliado de la cosmética y el cuidado de la piel. La razón la encontramos en la vitamina E, que previene la oxidación de las células y ayuda a que la piel se vea más joven. Por este motivo su uso cosmético está muy difundido, especialmente entre las recetas de mascarillas faciales caseras.

Cómo añadir el aguacate a tu dieta

Una razón más para amar esta fruta es su potencial culinario. La forma más clásica y sencilla de disfrutarlo es en tostadas. Pártelo en rodajas y combínalo con huevos, pavo, salmón ahumado, tomate o diferentes tipos de queso. Condimenta con especias para un extra de sabor. Sin olvidar el famoso guacamole, una salsa ideal tanto para mojar nachos o crudités de verduras como para ser usada de aderezo en fajitas y ensaladas.

Precisamente las ensaladas son otro plato en el que el aguacate funciona muy bien, ya sean verdes o de legumbres.El aguacate es también un complemento ideal para ensaladas. O en la base de tostas, acompañando ingredientes tan diferentes como el salmón, la rúcula o el Halloumi. Además tiene un protagonismo indiscutible en la elaboración del Tartar , ya sea de atún de salmón ahumado.

También puedes elaborar salsas tipo pesto con él, hincarle el diente en formato sushi o incluirlo en tus sándwiches. Hasta para un brownie. Échale un poco de creatividad y aprovecha todo su potencial para perder peso.