La dieta para adelgazar 8 kilos en poco más de diez día con este superalimento

¿Quieres adelgazar? ¿Buscas una dieta efectiva para perder peso? Considerado un superalimento, tiene un gran contenido de proteínas, minerales, vitamina E, hierro, yodo y selenio. Todos estos componentes ayudan a quemar grasa, adelgazar, desarrollar y fortalecer los músculos y tener abundante energía durante todo el día. Se trata del huevo duro.

Es un alimento que conlleva falsos mitos como su incidencia sobre el colesterol. Sin embargo, no se debe mirar con reticencia por su pasado polémico debido a su contenido en colesterol. Según la Organización Mundial de la Salud, comer huevos es completamente saludable e ingerir este tipo de proteínas es muy beneficioso: ayuda a bajar de peso, es saciante y reduce la ganas de comer dulces. Desayunar huevo duro adelgaza y es la mejor herramienta para quemar grasa y además empezar el día lleno de energía.

Las proteínas del huevo se encuentran en una perfecta relación entre cantidad y calidad de los diferentes aminoácidos que necesitamos, tal es así que la proteína del huevo se toma como referencia para establecer el valor biológico de las proteínas de los diferentes alimentos. La calidad de la proteína del huevo es la mayor de cualquier alimento integral.

La yema del huevo también es falsamente temida por contener “mucha grasa”. Debemos de tener en cuenta que aunque la mayor parte de la energía del huevo sea gracias a la grasa, un huevo sólo tiene unos 8 gramos de grasa y de los temidos ácidos grasos saturados sólo contiene un tercio.

¿alimenta, adelgaza, dispara el colesterol, es saludable, cuántos puedo comer? / Freepik

En cuanto al mito del colesterol, ya está demostrado que aunque el huevo tiene una cantidad notable de esta grasa, no toda se absorbe ni supone un riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares.

La dieta del huevo duro

Comer sólo huevo duro adelgaza siempre y cuando se combine con los alimentos permitidos por esta dieta. Toda dieta se caracteriza por tener un alimento estrella y otros que acompañan, de la misma forma la dieta del huevo tiene un lista de alimentos permitidos para lograr el objetivo, que es bajar de peso. Estos son los pescados, el pollo y los huevos como ingrediente principal. En el apartado de frutas y verduras, una buena selección serían el pomelo, la naranja, la mandarina, espárragos, calabacín, setas y Espinacas. Con esta dieta puedes perder hasta 8 kilos en sólo 14 días. Es una dieta sencilla, basado en 3 comidas al día y esta sería una propuesta para la primera semana:

Lunes

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta

Almuerzo: Fruta y 2 rebanadas de pan integral

Cena: Pollo cocido y ensalada grande

Martes

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta

Almuerzo: Pollo cocido y ensalada verde

Cena: 2 huevos, ensalada de verduras y 1 naranja

Miércoles

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta

Almuerzo: Queso bajo en grasa, 1 tomate y 1 rebanada de pan integral

Cena: Pollo cocido y ensalada grande

Jueves

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta

Almuerzo: Fruta

Cena: Pollo al vapor y ensalada grande

Viernes

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta

Almuerzo: 2 huevos y verduras al vapor

Cena: Pescado a la parrilla y ensalada grande.

Sábado

Desayuno: 2 huevos cocidos y 1 fruta

Almuerzo: Fruta

Cena: Pollo al vapor y ensalada grande

Domingo