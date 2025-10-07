Alimentos que te ayudan a regular el cortisol y controlar el estrés, el cansancio y la grasa abdominal

¿Tienes problemas para adelgazar? Es posible que todo sea culpa del cortisol. ¿Y qué es el cortisol? El cortisol es conocido como la hormona del estrés. Aunque cumple funciones vitales —como regular la presión arterial, controlar la glucosa en sangre y modular la respuesta inmune—, cuando sus niveles permanecen altos durante mucho tiempo puede convertirse en un verdadero obstáculo para tu bienestar. El exceso de cortisol está relacionado con cansancio crónico, aumento del apetito, antojos de dulces y harinas, acumulación de grasa abdominal y dificultad para bajar de peso.

La buena noticia es que, además de técnicas de relajación y ejercicio, existen alimentos que ayudan a regular el cortisol de forma natural. Incluirlos en tu dieta diaria no solo contribuye al equilibrio hormonal, sino que también favorece tu energía, tu peso y tu estado de ánimo.

Chocolate negro: placer saludable para el cortisol

El chocolate negro con un contenido de cacao superior al 70% es un aliado contra el estrés. Contiene flavonoides y magnesio, nutrientes que ayudan a reducir los niveles de cortisol y mejorar el estado de ánimo. ¿Cómo introducirlo en tu dieta? Disfruta de una onza de chocolate negro como snack a media mañana o en la merienda. También puedes añadir virutas de cacao puro en tu yogur natural o en tu avena.

Té verde: energía suave y antioxidante

El té verde es rico en catequinas, compuestos antioxidantes que ayudan a combatir la inflamación y regular la producción de cortisol. A diferencia del café, su contenido en cafeína es más moderado, lo que proporciona energía estable sin generar picos de ansiedad. Puedes tomarlo por la mañana en lugar del café, o después de la comida para mejorar la digestión. Otra opción refrescante es prepararlo en frío con unas gotas de limón.

Pescado graso: fuente de omega-3 contra el estrés

Los pescados grasos como el salmón, la caballa, las sardinas o el atún son ricos en ácidos grasos omega-3, que han demostrado reducir la inflamación y regular las hormonas relacionadas con el estrés. Consumirlos de manera regular ayuda a mejorar la salud del cerebro, la memoria y la concentración. Prepara un salmón al horno con limón y especias, disfruta de una ensalada con sardinas en conserva o añade atún natural a tus platos de pasta integral. Lo ideal es consumir pescado graso 2 o 3 veces por semana.

Aguacate: grasa saludable que equilibra tus hormonas

El aguacate es un superalimento que destaca por su contenido en grasas monoinsaturadas, potasio y vitamina B6. Estos nutrientes ayudan a equilibrar la producción de cortisol y a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, reduciendo los antojos. Añádelo en rodajas a tus tostadas integrales, prepara guacamole casero para acompañar vegetales o incorpóralo a tus ensaladas. Incluso puedes usarlo como sustituto de la mantequilla en algunas recetas.

Comer aguacate cada día: una forma sencilla de cuidar tu salud de forma natural / Freepik

Almendras: pequeñas pero poderosas contra el estrés

Las almendras son ricas en magnesio, vitamina E y proteínas vegetales. Estos nutrientes ayudan a mantener la calma del sistema nervioso y a reducir los efectos negativos del cortisol. Además, son una excelente fuente de energía sostenida. Un puñado (aproximadamente 20 gramos) como snack a media tarde, mezcladas en tu yogur o como parte de un mix de frutos secos y semillas. Eso sí, es importante que sean almendras naturales o tostadas sin sal para aprovechar al máximo sus beneficios.