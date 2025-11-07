Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo activar el metabolismo y adelgazar mientras duermes

El té de orégano es un aliado natural ideal para reducir inflamación, mejorar digestión y favorecer la depuración nocturna, potenciando la pérdida de peso

Bebidas naturales como el té de orégano pueden ayudarte en la pérdida de peso incluso mientras duermes.

/ Freepik

Rosa Campos

¿Sabías que puedes activar tu metabolismo y adelgazar mientras duermes? Aunque parezca sorprendente, el descanso nocturno es un momento clave donde el cuerpo realiza funciones esenciales para quemar grasa, regenerar tejidos y depurar toxinas. Si combinas hábitos adecuados, una alimentación antiinflamatoria y depurativa, y bebidas naturales como el té de orégano, puedes potenciar la pérdida de peso incluso mientras duermes.

El cuerpo nunca se “apaga”. Durante la noche ocurren procesos metabólicos que influyen directamente en el peso:

  • Equilibrio hormonal: mientras duermes, tu cuerpo regula hormonas como la leptina y grelina, responsables del apetito y sensación de saciedad. Dormir bien ayuda a controlar antojos al día siguiente.
  • Reparación celular: el sistema nervioso y los músculos se regeneran, lo que mejora el rendimiento y la quema de calorías al día siguiente.
  • Metabolismo basal activo: incluso en reposo, el cuerpo sigue quemando energía para mantener funciones vitales.
  • Detox natural nocturno: el hígado y los riñones trabajan para eliminar toxinas, pilar fundamental para bajar de peso.

Si optimizas estos procesos, adelgazar mientras duermes puede pasar de mito a realidad.

Té de orégano para activar el metabolismo: ¿cómo te ayuda?

El orégano es una planta medicinal con propiedades digestivas, antiinflamatorias y antioxidantes que benefician el metabolismo. El té de orégano (o infusión de orégano) se ha vuelto popular por su capacidad de mejorar la digestión, reducir inflamación abdominal y favorecer la depuración del organismo, tres factores clave para bajar de peso.

El té verde es un alimento que en los últimos años ha ido ganando en popularidad.

/ SD

Beneficios del té de orégano para adelgazar

  • Activa el metabolismo: Contiene carvacrol y timol, compuestos que ayudan a mejorar la digestión de grasas y estimulan el metabolismo, favoreciendo la quema de calorías.
  • Reduce inflamación abdominal: Muchas veces la “barriga” no es grasa, sino inflamación intestinal. El orégano es antiinflamatorio y ayuda a aliviar gases, hinchazón y digestiones pesadas.
  • Depura el organismo: El té de orégano es diurético y depurativo: ayuda a eliminar líquidos retenidos y toxinas que dificultan la pérdida de peso.
  • Mejora el descanso: Su efecto relajante natural ayuda a dormir mejor, favoreciendo los procesos de adelgazamiento nocturno.

Alimentación antiinflamatoria y depurativa para perder peso mientras duermes

Una alimentación con exceso de azúcar, harinas refinadas, lácteos procesados y frituras genera inflamación, desequilibra las hormonas del hambre y ralentiza el metabolismo. Por eso, seguir una dieta antiinflamatoria y depurativa mejora la digestión, la quema de grasa y el descanso. Es un tipo de alimentación que incluye alimentos naturales que reducen la inflamación celular y favorecen el equilibrio hormonal y intestinal, son importantes el pescado azul (rico en omega-3), verduras de hoja verde: espinaca, rúcula, acelga, jengibre, cúrcuma y orégano, aguacate y aceite de oliva o frutos rojos y manzana.

Los alimentos depurativos ayudan a tu cuerpo a limpiar toxinas mientras duermes, desinflamarte y mejorar el funcionamiento del hígado y los riñones. Incluye por la noche caldos de verduras, espárragos o alcachofa, limón y perejil, pepino y apio, o semillas de chía o lino (activadas).

