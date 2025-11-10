Un superalimento delicioso y poco calórico para perder más de 6 kilos en un mes: Tómalo en tu dieta tres veces por semana

Quizás sea ya tarde si buscas resultados inmediatos, pero en SUPER consideramos que la buena alimentación no entiende de etapas del año. La llamada operación bikini llama a muchos a la dieta justo en los meses inmediatos al verano, pero cuidar la dieta debería ir mucho más allá del simple hecho de querer 'amoldarse a los cánones'. Es cuestión de salud.

Por eso, más allá de tu aspecto, es interesante cuidar la línea y lo es para cualquier época del año. Por eso, te proponemos comenzar desde ya el cambio de vida a un estilo de vida más saludable ideado por una dieta al que se debe acompañar con la práctica de ejercicio físico diario. Una dieta, ya sabes, sin actividad física de por medio, no es resolutiva.

La clave del éxito de una dieta

Hacer dieta nunca es comer el mismo tipo de alimento cada día. De hecho, los nutricionistas consideran y recomiendan nuevas combinaciones para añadir a nuestra rutina y con los que podemos hacer de nuestros planos toda una experiencia 'gastronómica'. Uno de ellos es el boniato.

El boniato, también llamado batata, responde al nombre científico de la hortaliza Ipomea batatas y es una hortaliza muy similar a la patata, en tamaño y forma. Pero botánicamente y en cuanto al sabor, muy diferente. En España se llama boniato a las variedades de piel blanca y carne firme tras cocción y batata al resto, aunque esta especie es originaria de Perú.

Una imagen del boniato asado, una forma de cocinarlo muy típica en Asia

¿Por qué es tan bueno el boniato para una dieta?

Incorporar boniato en tu dieta tres veces por semana puede ayudarte a perder hasta seis kilos al mes, ya que se trata de una hortaliza con una carne muy digerible y que además es rica en antioxidantes.

Además, el boniato es una especie ideal para regular y mejorar el tránsito intestinal, bueno para la piel, la vista y la hipertensión. Además, de igual forma que ocurre con el resto de vegetales, es un manantial de minerales y vitaminas.