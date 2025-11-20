Los mejores horarios para comer y adelgazar según un estudio

La alimentación es un pilar fundamental para la pérdida de peso. Cada día surgen nuevas recomendaciones y estudios que apuntan a diferentes estrategias, pero recientemente se ha puesto especial atención en el momento del día en que comemos. Según un estudio reciente, respetar horarios fijos de comida y concentrar la mayor parte de las calorías en el desayuno podría ser clave para perder esos kilos de más.

Los ritmos circadianos, nuestro “reloj biológico interno”, juegan un rol importante en muchos procesos de nuestro organismo, incluida la digestión y el metabolismo. Según un estudio realizado por investigadores en nutrición, la hora del día en la que consumimos alimentos afecta directamente la forma en que nuestro cuerpo procesa y almacena calorías. Comer en horarios irregulares o tarde en la noche puede influir negativamente en el metabolismo, haciendo que quememos calorías de manera menos eficiente. Además, consumir las calorías más altas al inicio del día, cuando nuestro cuerpo está más activo y los niveles hormonales favorecen el uso de energía, puede favorecer la pérdida de peso.

Los horarios clave para comer y perder peso

Para maximizar la pérdida de peso, los estudios sugieren que es mejor establecer un horario fijo de comidas. Comer a las mismas horas cada día ayuda a estabilizar el metabolismo y a evitar picos de insulina. A continuación, te presentamos los mejores momentos del día para consumir tus comidas si tu objetivo es adelgazar.

Desayuno: Entre las 7:00 y las 9:00 a.m: El desayuno es, según los expertos, la comida más importante del día, especialmente cuando se busca bajar de peso. Se recomienda que el desayuno sea el alimento más abundante en términos calóricos. Diversos estudios han demostrado que las personas que consumen un desayuno completo y equilibrado tienden a consumir menos calorías a lo largo del día, reduciendo la necesidad de picoteos innecesarios. Consumir proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables en la mañana ayuda a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo. Además, desayunar temprano ayuda a sincronizar el reloj biológico, favoreciendo el metabolismo y la quema de calorías.

Almuerzo: Entre las 12:00 y las 2:00 p.m: El almuerzo es una comida esencial para mantener los niveles de energía a lo largo del día, pero no debería ser tan pesado como el desayuno. Incluir una porción de proteínas magras, vegetales frescos y una fuente de carbohidratos de lenta absorción, como arroz integral o quinoa, permite mantener el nivel de energía sin causar una caída drástica en el metabolismo. Comer entre las 12 y las 2 p.m. favorece la digestión y evita que el cuerpo acumule grasas al final del día, un momento en el que la actividad metabólica suele ser más baja.

Cena: Entre las 6:00 y las 8:00 p.m: Comer temprano en la noche tiene múltiples beneficios para la pérdida de peso. Al cenar antes de las 8:00 p.m., le das a tu cuerpo suficiente tiempo para digerir antes de irte a dormir, lo cual puede mejorar la calidad del sueño y favorecer un mejor control del peso. La cena debe ser ligera y fácil de digerir, como una combinación de vegetales, proteínas magras y pocas calorías. Evitar los carbohidratos pesados y las grasas en esta comida contribuye a que el cuerpo utilice las reservas de grasa como energía durante el descanso.

Cenar ligero es una de las grandes recomendaciones a la hora de adelgazar. / SD

¿Qué comidas incluir para adelgazar?

Para que este horario de comidas funcione de manera óptima, es esencial elegir alimentos nutritivos y equilibrados en cada comida. Aquí te damos algunos ejemplos de alimentos que puedes incluir en tu desayuno, almuerzo y cena para potenciar la pérdida de peso: