El mejor superalimento para el fitness, te ayuda a ganar músculo y a perder peso

Los superalimentos están muy de moda desde hace unos pocos años. Cada vez más la alimentación sana y la vida saludable van ganando protagonismo. Y los amantes del deporte son grandes consumidores de este tipo de alimentación para ser un suplemento más en su trabajo diario. Si hablamos de hacer ejercicio hay un alga fitness por excelencia y así lo ha demostrado la ciencia: Wakame.

Desde hace unos cinco años, la ciencia de la nutrición ha entrado de lleno en los vestuarios deportivos, ya sean profesionales o simplemente los gimnasios. Mejoran su rendimiento y evitan lesiones gracias a la ortodoxia nutricional. Uno de los alimentos que ha supuesto una revolución en la dieta de los deportistas son las algas debido a su alto contenido proteico y al insignificante aporte calórico.

Muchos ponen cara rara cuando les hablas de comer algas, pero ese prejuicio se ha ido superando. El wakame es uno de los ingredientes más tradicionales de la gastronomía japonesa. Se trata de un alga con múltiples usos culinarios y grandes beneficios y propiedades nutricionales. ¿Quieres conocer mejor esta alga? Se trata de un alga que se utiliza tradicionalmente en la cocina de Japón y Corea, aunque su uso se ha expandido a las cocinas de todo el mundo y ya es fácil encontrarla en muchos supermercados. A pesar de su popularidad en la cocina, está considerada una especie invasora en zonas como el Mediterráneo.

El wakame es un alga que tiene un sabor sutil y marino, por lo que es muy versátil en la cocina. La textura es sedosa y carnosa y se comercializa en polvo y en hojas tanto frescas como desecadas, que es su presentación más común. Es un producto nutricionalmente muy interesante. Sus múltiples propiedades aportan grandes beneficios para la salud, por lo que cada vez se cultiva más para elaborar complementos nutricionales y como un elemento esencial para tratamientos con fitoterapia.

Las algas como Wakame han sido un alimento altamente valorado especialmente en los países del continente asiático, donde se consumen desde siempre / SD

En cuanto a las propiedades del wakame, destaca su alto contenido en calcio, con 150 mg por cada 100 gramos. También es una buena fuente de potasio y fósforo. Por tanto, es un alimento beneficioso para los huesos y para los dientes. El yodo es otro de los elementos fundamentales del wakame y cuenta con otros micronutrientes como el selenio. También aporta otros minerales como sodio y magnesio. Por su bajo contenido calórico, es aconsejable para las dietas de adelgazamiento. Además, cuenta con un alto contenido en fibra, imprescindible para el buen funcionamiento del tránsito intestinal. En general, es un alimento que ayuda a adelgazar gracias a sus efectos saciantes. De hecho, existen complementos dietéticos a base de wakame que sirven como coadyuvante en dietas hipocalóricas.

Además es rica en vitaminas del grupo B y vitamina K1. Gracias a sus pigmentos, aporta betacarotenos (vitamina A) y fucoxantina, con un gran poder antioxidante. Por su contenido en yodo y vitamina K, las personas con problemas de tiroides o de coagulación, no deben abusar de ella.

Muy utilizada por deportistas

Leo Messi o Cristiano Ronaldo ya las han incluido en sus hábitos pero si hay un futbolista que conoce bien sus beneficios ese es el delantero del Real Madrid Karim Benzema, que revolucionó su cuerpo y su rendimiento en parte gracias a las algas. Desde hace cuatro temporadas, sigue una dieta minimalista que le ha permitido perder peso. Más fino y fibroso que nunca, Benzema exhibe una condición física envidiable. Una alimentación cuidada hasta al extremo, con cero licencias a dulces y alcohol (solo agua alcalina, consistente en cinco comidas al día alta en hidratos y proteínas de calidad, y baja en grasas, en las que sobresalen productos de gran valor nutricional como las microalgas, proteínas vegetales que son siete veces mayor a un filete de ternera, la verdura y el pescado al vapor, el aceite de coco o los polvos de algarroba.

Cómo puedes tomarlo

El wakame tiene grandes propiedades y puede tomarse en forma de suplemento nutricional, pero también puedes disfrutarlo en el plato. Es un alga versátil que forma parte de recetas como la sopa miso y es el ingrediente protagonista de deliciosas y refrescantes ensaladas. También la podemos degustar en pokes y tartares.