Siete pasos clave para adelgazar hasta diez kilos en poco tiempo

Adelgazar sin hacer demasiado esfuerzo es posible. No es fácil pero tampoco imposible. Eso si, debes seguir estos siete consejos para llegar a perder incluso 10 kilos, según los expertos. ¿Sabes cómo? Para conseguir tu objetivo hay que ser constante, tener fuerza de voluntad y, especialmente si buscamos perder peso una cantidad considerable, buscar un nutricionista que lo adapte a cada persona. Sin embargo, sí hay algunos tips que se pueden aplicar en general para todo el mundo, que son precisamente los cambios de hábitos, tanto en tu dieta como en tu entrenamiento.

Perder peso cuidando nuestra salud no es una práctica tan habitual como debería. En muchos casos se suele recurrir a dietas milagro que prometen hacernos adelgazar en muy pocos días pero su efecto a largo plazo es muy cuestionable. Los planes de alimentación para perder peso suelen ser muy estrictos y pueden llegar a poner en riesgo nuestra salud. Además la mayoría de las veces traen acarreado ese temido efecto rebote que nos hace no solo recuperar esos kilos sino aumentarlos.

Para empezar, es importante no obsesionarse con la báscula. Muchas veces cuando nos ponemos a adelgazar nos ponemos una cifra que queremos alcanzar pero esto no es muy favorable. Puedes tener esta cifra como referencia, pero si quieres perder peso, no te obsesiones con ella: pesar menos no siempre es sinónimo de estar mejor. También debes ser consciente de que adelgazar es algo a largo plazo. Cuando quieres perder una cantidad considerable de peso, es importante encontrar un plan de alimentación saludable que puedas utilizar para siempre. Adaptar estos cambios te ayudará a llevar una vida más sana y mantenerte.

Muchas personas que quieren adelgazar y no lo consiguen cometen errores a diario que les impiden hacerlo. / Redacción SD

Déficit calórico

Hay una regla básica para adelgazar: el déficit calórico. Para perder peso necesitas ingerir menos calorías de las que quemas al día. Lo más recomendado es que intentes reducir al menos unas 500 calorías en tu menú diario. En este sentido, los pequeños gestos tendrán grandes efectos Haz cambios más generales pero de valor. Por ejemplo puedes integra más verduras en las comidas y desayunar todos los días algo de fruta, en lugar de cereales azucarados o galletas.

Y además de la alimentación, el ejercicio físico también es clave. Haz entrenamientos de fuerza, es esencial para perder grasa. Cuando reducimos las calorías no solo perdemos peso, también masa muscular, pero esto último no nos interesa. Por eso los ejercicios de fuerza son de gran ayuda. También debes apostar por el HIT: El trabajo de alta intensidad también es un básico si quieres perder peso. El cuerpo consigue quemar grasa y en consecuencia adelgazar.

Y por último, cuida tu cuerpo. La confianza en uno mismo es fundamental para mantenerte motivado cuando intentas bajar de peso. Lo importante es centrarte en alimentarte bien y valorar los logros que vas consiguiendo.

Los siete consejos para adelgazar