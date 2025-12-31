Propósitos para 2026: la dieta para adelgazar un kilo a la semana sin pasar hambre

Empezamos 2026 y llegan los propósitos de año nuevo. ¿Buscas adelgazar? El problema de la obesidad está ampliamente instalado en el mundo. Desde 1980 la prevalencia mundial de esta patología se ha multiplicado por dos y, actualmente, se estima que en el mundo hay 671 millones de personas con obesidad. Frente a ella, en los últimos años ha surgido distintos tipos de dietas, como la mediterránea, la atlántica, la cetogénica o el ayuno intermitente, cuya utilidad ha sido científicamente contrastada.

Junto a ellas, aunque menos conocida socialmente pero también con una amplio recorrido histórico y aval científico, se encuentra la denominada dieta FAFO, un acrónimo de Flexible and Friendly for the Overweight. Hablamos de un tipo de dieta que, según los expertos en obesidad, ofrece múltiples oportunidades, incluso para entornos sociales con pocos recursos y en países en vías de desarrollo, que se ven muy afectados por esta patología.

La dieta FAFO incluye un cambio flexible y adaptado en el estilo de vida. / Adobe Stock.

¿En qué consiste la dieta FAFO?

Básicamente, como explica el doctor Rafael Gómez y Blasco, integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), “esta dieta consiste en un cambio flexible y adaptado en el estilo de vida y, desde el punto de vista alimentario, se sustenta en alimentos similares a los que contempla la dieta mediterránea”.

En este caso, añade, “el principal rasgo diferencial es que se tiene en cuenta la profesión, la actividad física, el lugar de procedencia, las costumbres del paciente, así como también sus posibilidades económicas para realizar determinados cambios en sus hábitos higiénico-dietéticos”.

Y es que detrás de la obesidad no solo está la comida, sino otra serie de factores como los genéticos, los sociales y los emocionales.

Este tipo de dieta es más sencilla para realizarla en familia. / FREEPIK

Principales ventajas de la dieta FAFO

Cuando una persona inicia una dieta hay muchos aspectos que pueden dar al traste con ella, la falta de tiempo, comer en el trabajo, tener familia, la frustración…

Por eso, uno de los puntos fuertes de este tipo de dietas, de probada eficacia para hacer frente a la obesidad, es que supera algunas de las limitaciones y dificultades que plantean a corto y, sobre todo, a medio y largo plazo otros regímenes destinados a la pérdida de peso y la ganancia de salud de la persona con obesidad.

En definitiva, se trata de mejorar la adhesión a la dieta para reducir la obesidad y modificar la relación que el paciente tiene con la comida, eliminando culpabilidades, reduciendo frustraciones y descartando la privación de alimentos.

Porque como explica el doctor Gómez y Blasco, “este cambio de hábitos es fácil de llevar a cabo, cuando se hace guiado por manos expertas; sin duda, cuando se realiza adecuadamente, permite a una persona perder kilos, con una cantidad aproximada entre medio y un kilo a la semana”.

Con todo, uno de los aspectos que más resaltan los expertos en relación con este abordaje es que, “de manera novedosa, y ésta es una de sus grandes aportaciones, puede ser seguida por el resto de la familia, ajustando las cantidades y facilitando la realización de la misma”.

Porque en esta dieta no hay alimentos milagrosos, simplemente se incluye comidas normales de la zona de origen o de residencia del paciente, permitiendo disfrutar de los platos típicos regionales o que por costumbre forman parte de nuestros hábitos diarios.

“Sólo es preciso ajustar ciertas cantidades en los alimentos y mantener unas pautas muy sencillas y abiertas para la preparación y cocción de los mismos, de manera que resulten muy agradables para el paladar”, explica el doctor.

¿Tu objetivo para 2026 es adelgazar? / REGENERA

Una dieta nueva, pero con muchos años de estudio detrás

Aunque su nombre pueda resultar novedoso los cierto es que el uso de la dieta FAFO para el tratamiento de la obesidad, lo cierto es que ya acumula cerca de 25 años de experiencia, y ha sido evaluada por los más eminentes grupos de antropólogos, sociólogos, psicólogos y expertos en recursos humanos, además de contar con la opinión positiva de experimentados especialistas en endocrinología y nutrición, actividad física, psicología...

Además, se han presentado muchos trabajos científicos nacionales e internacionales sobre sus beneficios, por lo que “tiene todos los ingredientes para convertirse en una dieta de referencia y de moda”, afirma el doctor Gómez y Blasco, que ejerce como asesor de la SEEDO para Latinoamérica.