Dieta alta en proteínas: ¿es la mejor para eliminar grasa y perder peso?

Cuando hablamos de perder peso y reducir grasa corporal, la dieta se convierte en uno de los pilares fundamentales para alcanzar los objetivos. En los últimos años, las dietas altas en proteínas han ganado popularidad, y muchos las consideran como la clave para eliminar grasa de manera eficaz y perder peso más fácilmente. Pero, ¿realmente es así?

Una dieta alta en proteínas es aquella en la que se aumenta el consumo de alimentos ricos en proteínas, como carnes magras, pescado, huevos, productos lácteos, legumbres, frutos secos y suplementos proteicos. Normalmente, en este tipo de dietas se reduce la ingesta de carbohidratos y, en algunos casos, de grasas, lo que genera un enfoque más equilibrado o centrado en las proteínas.

Por lo general, las recomendaciones dietéticas sugieren que entre el 10% y el 35% del total de calorías diarias provengan de proteínas, pero en las dietas altas en proteínas este porcentaje puede llegar a ser superior, rondando entre el 30% y el 50%, dependiendo de los objetivos de la persona.

Beneficios de una dieta alta en proteínas para perder grasa y peso

En primer lugar, el efecto termogénico de las proteínas. El cuerpo gasta energía al procesar los alimentos, un fenómeno conocido como el efecto termogénico de los alimentos. De todos los macronutrientes, las proteínas son las que más energía requieren para ser metabolizadas. El cuerpo utiliza entre un 20% y un 30% de las calorías provenientes de proteínas para su digestión y asimilación, comparado con un 5% a 10% de las grasas y carbohidratos. Esto significa que, al aumentar la ingesta de proteínas, el cuerpo quema más calorías durante el proceso digestivo. Aunque este efecto termogénico por sí solo no es suficiente para provocar una pérdida de peso significativa, puede contribuir a un mayor gasto calórico y, por lo tanto, facilitar la reducción de grasa corporal.

Una de las principales razones por las que las dietas altas en proteínas son efectivas para perder peso es porque las proteínas son altamente saciantes. Al consumir una mayor cantidad de proteínas, las personas tienden a sentirse más llenas durante más tiempo, lo que puede ayudar a controlar el apetito y reducir el consumo calórico total. Estudios han demostrado que las proteínas influyen en la producción de hormonas relacionadas con el apetito, como la grelina, conocida como la hormona del hambre, y la leptina, que señala la saciedad. Una dieta rica en proteínas puede disminuir los niveles de grelina y aumentar los niveles de leptina, lo que facilita la reducción de la ingesta calórica sin que la persona sienta hambre constante.

Además, una dieta alta en proteínas ayuda a preservar la masa muscular durante la pérdida de peso. Las proteínas proporcionan los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para mantener el tejido muscular, incluso cuando el déficit calórico es moderado o alto. Mantener la masa muscular es crucial, ya que los músculos son tejidos metabólicamente activos que ayudan a quemar calorías, incluso en reposo.

Un aspecto importante de la pérdida de peso es evitar el consumo excesivo de alimentos ricos en azúcares y grasas. Las dietas altas en proteínas no solo proporcionan una mayor sensación de saciedad, sino que también han demostrado reducir los antojos de alimentos poco saludables. Cuando los niveles de glucosa en sangre se mantienen estables, lo que se consigue fácilmente con una mayor ingesta de proteínas y un consumo controlado de carbohidratos, es menos probable que se experimenten picos de hambre o deseos intensos de consumir alimentos ultraprocesados o ricos en azúcar.

¿Es la dieta alta en proteínas la mejor opción para perder grasa?

Si bien las dietas altas en proteínas tienen muchos beneficios para la pérdida de peso y la reducción de grasa corporal, es importante tener en cuenta que no son adecuadas para todo el mundo, y tampoco son la única estrategia efectiva.

Variación individual: Cada persona responde de manera diferente a los cambios en su dieta. Algunas personas pueden experimentar una pérdida de peso significativa con una dieta alta en proteínas, mientras que otras pueden no ver resultados tan dramáticos. Esto se debe a que factores como la genética, el metabolismo, la actividad física y las preferencias alimenticias juegan un papel importante en la efectividad de cualquier plan de alimentación.

Pollo, pavo, carne de res magra y pescado son excelentes fuentes de proteínas. / SD