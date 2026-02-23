Las 5 mejores dietas para adelgazar a partir de los 40 (y por qué funcionan tan bien)

A partir de los 40, adelgazar suele ser más “estratégico” que heroico. Tiene su parte de heroicidad en muchos casos en cualquier caso, que no todo se aregla de la noche a la mañana. Como norma, baja el gasto energético porque hacemos menos deporte de intensidad, por lo que es más fácil perder masa muscular si recortas calorías sin un plan medianamente definido. Además, en muchas personas empeora la tolerancia a los carbohidratos (especialmente con estrés, mal sueño o perimenopausia/menopausia). La buena noticia: hay enfoques de dieta con evidencia sólida que ayudan a perder grasa sin castigar la salud metabólica y, sobre todo, que se pueden mantener.

1) Dieta Mediterránea (clásica)

Es una de las más sostenibles y cardioprotectoras: prioriza verduras, fruta, legumbres, cereales integrales, aceite de oliva, frutos secos y pescado. Su “magia” para adelgazar suele venir de su baja densidad energética (más volumen, más fibra) y de que facilita adherencia sin sensación constante de restricción. Además, se asocia con beneficios cardiometabólicos (colesterol, riesgo cardiovascular) y puede ayudar con el mantenimiento del peso perdido.

2) Dieta DASH

Nació para mejorar la presión arterial, pero también encaja muy bien para perder peso si se aplica con porciones razonables: muchas verduras y fruta, lácteos bajos en grasa, legumbres, frutos secos, cereales integrales y proteína magra, con control de ultraprocesados y sodio. En la práctica, te obliga a “ganar” comida de calidad (más saciedad) y a recortar calorías invisibles (snacks, salsas, embutidos, bollería). Ideal si a partir de los 40 ya te preocupa tensión, colesterol o retención de líquidos. Más info sobre la dieta DASH.

3) Low-carb saludable (bajo en carbohidratos, sin extremismos)

No hace falta irse a versiones muy restrictivas para ver resultados. Un low-carb “inteligente” suele reducir pan blanco, dulces, zumos, alcohol frecuente y snacks, manteniendo verdura, legumbres (según tolerancia), proteína de calidad y grasas saludables. En ensayos clínicos, las dietas low-carb han mostrado pérdidas de peso relevantes (sobre todo al inicio) y mejoras en algunos marcadores cardiometabólicos; a 12 meses, la diferencia frente a otros enfoques suele depender más de la adherencia y la calidad de alimentos que del “macro” perfecto.

¿Es preferible la dieta vegana a la mediterránea? / Agencias

4) Dieta hipocalórica alta en proteína (con foco en masa muscular)

A partir de los 40, proteger músculo es clave: te ayuda a mantener el metabolismo y mejora la composición corporal. Un patrón moderadamente alto en proteína (repartida en comidas) aumenta saciedad y puede ayudar a conservar masa magra durante la pérdida de peso, especialmente si lo combinas con fuerza. Ojo: “más” no siempre es “mejor”; la idea es suficiente y bien distribuida, no vivir a batidos.

5) Ayuno intermitente / Time-Restricted Eating (TRE)

En muchas personas funciona por una razón simple: reduce oportunidades de picoteo y, sin contar calorías, baja la ingesta total. La evidencia es mixta: algunos ensayos muestran mejoras en peso y cardiometabolismo, y otros encuentran resultados similares a una restricción calórica tradicional cuando las calorías totales se igualan. Si te encaja, úsalo como herramienta de estructura (p. ej., ventana de 10–12 h) y prioriza proteína y fibra dentro de la ventana.

El ayuno intermitente es una estrategia efectiva para adelgazar rápidamente. / SD

Las mejores 5 dietas para adelgazar a partir de los 40 años

Mediterránea

DASH

Low-carb saludable

Hipocalórica alta en proteína

Ayuno intermitente

Noticias relacionadas

Fuentes consultadas: