¿Conoces tu metabolismo? Cómo saber si es lento, cómo activarlo y acelerar para adelgazar

¿No consigues adelgazar? ¿Sabes si el problema está en tener un metabolismo lento? Fundamental. El metabolismo es un conjunto de procesos químicos que permiten a nuestro cuerpo transformar los alimentos en energía. Este proceso es fundamental para mantenernos vivos, ya que regula funciones esenciales como la respiración, la digestión y la circulación sanguínea. Sin embargo, el metabolismo no funciona igual en todas las personas, y su velocidad puede verse afectada por diversos factores, como la genética, la dieta, la actividad física y la edad.

Juega un papel fundamental en el proceso de pérdida de peso, ya que determina la velocidad a la que tu cuerpo quema calorías, incluso en reposo. Comprender cómo funciona el metabolismo y cómo influye en el adelgazamiento es esencial para adoptar estrategias efectivas para perder peso de forma sostenible.

La Tasa Metabólica Basal (TMB) es la cantidad de calorías que tu cuerpo quema para mantener las funciones vitales, como la respiración, la circulación sanguínea y la reparación celular, incluso cuando estás en reposo. La TMB representa entre el 60% y el 75% de las calorías totales que quemas cada día, por lo que es un factor clave en el control del peso. Si tu TMB es alta, tu cuerpo quema más calorías de manera natural, lo que facilita el mantenimiento o la pérdida de peso. Por el contrario, si tienes una TMB baja, quemas menos calorías en reposo, lo que hace que sea más difícil perder peso, ya que debes restringir más calorías o aumentar considerablemente tu actividad física para crear un déficit calórico.

¿Cómo saber si tienes un metabolismo lento?

Uno de los principales problemas relacionados con el metabolismo es cuando éste se vuelve lento, lo que significa que tu cuerpo quema menos calorías de lo habitual. Esto puede llevar al aumento de peso, la fatiga y otros problemas de salud. Si sospechas que tu metabolismo está funcionando más lentamente de lo que debería, hay algunas señales que puedes observar.

Dificultad para perder peso: Un signo evidente de que tienes un metabolismo lento es la dificultad para bajar de peso, incluso cuando sigues una dieta equilibrada y haces ejercicio regularmente. Si te resulta extremadamente difícil perder esos kilos de más, tu metabolismo podría estar funcionando a un ritmo más bajo de lo habitual.

Cuidar la alimentación es clave a la hora de adelgazar. / SD

Fatiga constante: El metabolismo lento puede hacer que te sientas cansado todo el tiempo. Esto se debe a que tu cuerpo no está produciendo suficiente energía a partir de los alimentos que consumes. Si experimentas fatiga crónica, a pesar de dormir bien y llevar un estilo de vida saludable, puede que tu metabolismo sea el culpable.

Frío en las extremidades: Las personas con metabolismo lento suelen sentir frío en las manos y pies, incluso cuando las temperaturas no son tan bajas. Esto se debe a que el cuerpo no está generando suficiente calor interno, lo que hace que las extremidades se sientan frías.

Problemas digestivos: El metabolismo lento también puede causar problemas digestivos, como estreñimiento o indigestión. Esto se debe a que un metabolismo lento puede ralentizar todo el sistema digestivo, lo que provoca que los alimentos tarden más en ser procesados.

Caída de cabello y uñas frágiles: Un metabolismo que no funciona de manera óptima puede afectar la salud de tu cabello y uñas. Si notas que tu cabello está más fino o que tus uñas se rompen con facilidad, esto podría estar relacionado con un metabolismo más lento.

Aumento de peso sin razón aparente: Si has ganado peso sin haber cambiado tus hábitos alimenticios o tu nivel de actividad física, esto podría ser una señal de un metabolismo lento. Cuando el cuerpo no quema suficientes calorías, tiende a almacenar el exceso en forma de grasa.

La importancia de la edad en el metabolismo

La edad juega un papel importante en la velocidad del metabolismo. A medida que envejecemos, nuestro metabolismo tiende a ralentizarse de manera natural. Este fenómeno puede comenzar alrededor de los 30 años y se vuelve más notable a medida que nos acercamos a los 40 y 50 años.