¿Por qué no adelgazas? Estos errores están arruinando tu progreso sin que lo sepas

¿Quieres adelgazar de cara al verano pero sientes que no avanzas o incluso retrocedes? No estás solo. Muchas personas comienzan con motivación, pero cometen errores que terminan saboteando sus resultados. La pérdida de grasa no depende solo de 'comer menos', sino de hacerlo de forma inteligente y sostenible.

No necesitas hacerlo todo perfecto ni seguir dietas extremas. La clave está en construir hábitos sostenibles, mantener un déficit calórico moderado y ser constante. Recuerda: la pérdida de grasa no es una carrera rápida, sino un proceso que requiere paciencia, estrategia y equilibrio. Si corriges estos errores, estarás mucho más cerca de conseguir resultados reales y duraderos.

Déficit calórico agresivo: el error más común

Uno de los mayores errores es reducir las calorías de forma extrema desde el principio. Puede parecer lógico: si comes mucho menos, adelgazarás más rápido. Sin embargo, esto suele ser contraproducente. Un déficit calórico demasiado agresivo provoca varios problemas como la pérdida de masa muscular, fatiga constante. mayor ansiedad por la comida y ralentización del metabolismo.

Además, es muy difícil de mantener en el tiempo. Lo más habitual es que después de unos días o semanas aparezcan los atracones o el abandono total del plan. ¿Qué deberías hacer? Opta por un déficit moderado, que te permita perder grasa sin comprometer tu energía ni tu adherencia. La clave no es la rapidez, sino la constancia.

Querer hacerlo todo perfecto

Otro error muy frecuente es pensar que necesitas hacerlo todo perfecto para obtener resultados. Seguir la dieta al 100%, entrenar todos los días sin fallar, evitar cualquier “desviación”… Esta mentalidad suele llevar al agotamiento. Genera frustración cuando no cumples el plan al milímetro, te hace abandonar al primer fallo y convierte el proceso en algo rígido y poco sostenible La pérdida de grasa no es un camino lineal ni perfecto. Es normal tener días mejores y peores.

No tener orden ni estructura

Muchas personas quieren perder grasa, pero no tienen un plan claro. Improvisan las comidas, entrenan sin una rutina definida y cambian constantemente de estrategia. No necesitas un plan perfecto, pero sí uno claro y repetible. Esta falta de orden provoca:

Inconsistencia

Dificultad para medir el progreso

Sensación de estar “haciendo cosas” sin resultados reales

Sin estructura, es muy fácil caer en decisiones impulsivas, como comer lo primero que encuentras o saltarte entrenamientos. Organiza tu semana con antelación:

Planifica tus comidas

Establece horarios aproximados

Define tus días de entrenamiento

Adelgazar es un proceso lento pero constante. / Pexels

Hacer la dieta del vecino

Uno de los errores más peligrosos es copiar lo que le ha funcionado a otra persona. Cada cuerpo es diferente, y lo que funciona para alguien más puede no ser adecuado para ti. Seguir la “dieta del vecino” puede generar déficits calóricos inadecuados, falta de nutrientes y sobre todo frustración por no obtener los mismos resultados. Además, muchas de estas dietas no están adaptadas a tu estilo de vida, lo que hace que sea difícil mantenerlas. La mejor dieta es la que puedes mantener en el tiempo, no la que está de moda.