¿Barriga hinchada? Esta es la dieta tendencia para adelgazar rápido antes de verano

El verano está ya a la vuelta de la esquina y con él las dietas para adelgazar. Una de las últimas tendencias es la dieta FODMAP, se trata de estrategia nutricional que ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre personas que buscan aliviar problemas digestivos. FODMAP es un acrónimo que representa ciertos tipos de carbohidratos fermentables: Oligosacáridos, Disacáridos, Monosacáridos y Polioles. Estos compuestos son difíciles de digerir para algunas personas, causando síntomas como hinchazón, gases, diarrea y dolor abdominal.

No es una dieta para perder peso al uso, más bien hablamos de una herramienta efectiva para aliviar problemas digestivos, que puede ofrecer beneficios adicionales como la reducción de la hinchazón abdominal y adelgazar. Siguiendo cuidadosamente las fases de la dieta y trabajando con un profesional, muchas personas pueden mejorar significativamente su calidad de vida y bienestar general.

La dieta FODMAP fue desarrollada por investigadores de la Universidad Monash en Australia. Su objetivo principal es ayudar a las personas con Síndrome del Intestino Irritable (SII) y otras afecciones gastrointestinales a identificar y evitar alimentos que desencadenan síntomas incómodos. Los FODMAPs son tipos específicos de carbohidratos que se encuentran en diversos alimentos. Estos incluyen:

Oligosacáridos : Presentes en alimentos como el t rigo, la cebolla, el ajo, las legumbres y algunas frutas y verduras.

: Presentes en alimentos como el t Disacáridos : La lactosa, que se encuentra en productos lácteos como la leche, el yogur y algunos quesos.

: La lactosa, que se encuentra en productos Monosacáridos : La fructosa, que se encuentra en frutas como las manzanas, la miel y algunos vegetales.

: La fructosa, que se encuentra en Polioles: Sorbitol y manitol, presentes en edulcorantes artificiales y algunas frutas y verduras.

Fases de la Dieta FODMAP

La dieta FODMAP se divide en tres fases principales:

Eliminación: Durante 4-6 semanas, se eliminan todos los alimentos ricos en FODMAPs. Esta fase ayuda a reducir significativamente los síntomas digestivos. Reintroducción: Los FODMAPs se reintroducen gradualmente, uno a uno, para identificar cuáles causan problemas. Personalización: Se crea una dieta a largo plazo basada en los alimentos que cada persona puede tolerar sin síntomas.

Beneficios

Alivio de problemas digestivos: El beneficio más destacado de la dieta FODMAP es el alivio de los problemas digestivos. Para las personas con SII, seguir esta dieta puede reducir significativamente los síntomas como la hinchazón, el dolor abdominal, los gases y la diarrea. Estudios han demostrado que hasta el 75% de las personas con SII experimentan alivio de los síntomas siguiendo una dieta baja en FODMAP.

La dieta FODMAP es una herramienta efectiva para aliviar problemas digestivos. / SD