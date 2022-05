Continúa el goteo incesante de casos de viruela del mono en España. Al menos nueve comunidades autónomas registran posibles casos de la enfermedad, con la Comunidad de Madrid a la cabeza, que ya cuenta con 30 contagios confirmados por prueba PCR y más de 40 en estudio.

Y aunque la viruela del mono no entiende de géneros, de todos los casos contabilizados en el mundo, que entre confirmados y sospechosos ya se acercan a los 200, sólo se ha detectado una paciente mujer, concretamente en Extremadura, aunque todavía está sin confirmar.

La viruela del mono es una zoonosis, es decir, una enfermedad que pasa a los humanos desde los animales. Y es endémica en la República Democrática del Congo y en África occidental, donde su letalidad oscila entre el 4% y el 22%, aunque este último dato hace referencia a poblaciones que viven en la selva, donde las tasas de mortalidad suelen ser muy altas por falta de medios.

La buena noticia en estos momento es que, según los especialistas, la cepa que está causando el brote actual que se extiende por el mundo está "relacionada con una variante que se encuentra predominantemente en África occidental" y que destaca por su mortalidad más baja.

Las cifras estiman que no pasa del 1% en las poblaciones rurales más pobres, como se recoge en la revista científica Nature. Y de ahí que los cuadros clínicos que estamos viendo sean leves: ninguno de los pacientes contagiados ha requerido hospitalización.

Respecto a una posible mutación, Raina MacIntyre, epidemióloga de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sídney, lo tiene claro:

"Los virus ADN son mejores para detectar y reparar mutaciones que los virus ARN (COVID o gripe), lo que significa que es poco probable que el virus de la viruela del mono haya mutado".

Y en cuanto a su expansión y lo que nos queda por ver, la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en su último informe ha notificado más de 90 casos fuera de África, asegura que habrá más en países endémicos.

"La situación está evolucionando de tal modo que la OMS cree que habrá más casos de viruela de mono que se identifiquen a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos".

¿Por qué España es el país con más casos de viruela del mono?

La OMS lanzó una alerta sanitaria el pasado 15 de mayo, después de haberse detectado los primeros cuatro casos de viruela del mono fuera de África. Concretamente en Reino Unido. Y desde entonces, los casos se han ido sucediendo en Europa y en el mundo: Bélgica, Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Suecia…

España, no obstante, es el país del mundo con más casos registrados. Por detrás está Portugal, donde según los últimos datos de la Direção-Geral da Saúde hay un total de 23 casos de viruela símica (monkeypox).

"Tiene tendencia a propagarse poco, al contrario que la COVID-19" Juan José Badiola - Director del Laboratorio de Enfermedades Emergentes

La zona cero del brote en nuestro país parece haberse identificado en una sauna ubicada en el barrio madrileño de Malasaña. La Dirección General de Salud Pública decretó el pasado viernes su clausura al confirmar que la mayoría de los casos detectados en la capital están relacionados con este establecimiento.

Y esa podría ser precisamente la explicación de que nuestro país sea el más afectado por la viruela del mono. Así lo apunta a ‘Guías de Salud’ el doctor Juan José Badiola, director del Laboratorio de Enfermedades Emergentes.

"La sauna es un factor claro de multiplicación, de aceleración de contagios, ya que la viruela del mono es una enfermedad muy poco contagiosa. Sin embargo, con que haya habido uno o dos casos allí, han podido contagiar a los allí presentes".

El otro gran foco de la infección en España podría ser una fiesta multitudinaria en Gran Canaria, el Gay Pride de Maspalomas, aunque "todavía no está suficientemente evaluada".

El evento, celebrado entre el 5 y el 15 de mayo, congregó a cerca de 80.000 personas. Los servicios de Salud Pública de Canarias investigan si hasta este evento llegaron positivos diagnosticados con esta enfermedad procedentes de Madrid.

“Esta enfermedad, por contagio humano, es autolimitante. Tiene tendencia a propagarse poco, a contrario de la COVID-19”.

¿Cómo puede evolucionar?

La respuesta del prestigioso investigador español a este portal es muy esperanzadora: "La tendencia es que la propagación no sea muy alta, aunque hay que tener en cuenta que ha llegado a más de una decena de países. Pero yo me pregunto si eso no tendrá que ver con la movilidad aérea".

Incluso en zonas donde la viruela del simio ocurre todos los días, sigue siendo una infección relativamente rara

Aunque el doctor Badiola señala a este portal que la movilidad es un factor clave para que la viruela del mono se haya expandido como la pólvora por el mundo, "se puede insistir en que no hay dudas de que se trata de una enfermedad leve, si bien es cierto que resulta desagradable por las vesículas y pústulas”.

Entonces ¿no hay que preocuparse?

No es tan fácil responder. Porque el hecho de que se hayan detectado casos sin, aparentemente, conexión entre sí podría ser “muy preocupante”. Y esa es la razón fundamental por la que los expertos piden celeridad a los laboratorios para secuenciar la viruela del mono. Así, se podrá conocer de qué tipo es y cómo ha podido ser transmitido.

Pero aunque sea más que recomendable dar los pasos necesarios, como siempre que hay una alerta de salud, lo cierto es que los científicos no están demasiado preocupados. Y así lo muestra también Andrea McCollum, epidemióloga de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), quien señala que "incluso en zonas donde la viruela del simio ocurre todos los días, sigue siendo una infección relativamente rara".

¿Llegaremos a vacunarnos contra la viruela del mono?

La viruela humana fue erradicada hace más de 40 años, después de que solo en el siglo XX se hubiese cobrado la vida más de 300 millones de personas. Por eso se dejaron de poner vacunas. Pero los nacidos antes de 1980, que sí están vacunados, son los que están más protegidos. "Hasta un 85% de protección" contra la viruela del mono, ya que hasta ese momento la inoculación era obligatoria.

A partir de 1980, la vacuna contra la viruela humana se sustituyó por una dosis triple vírica: sarampión, rubéola y parotiditis (una infección que afecta a las glándulas salivares y que se conoce como paperas).

Pese a todo esto, el doctor Badiola, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza, especifica “que si se produce una remisión rápida, en dos o tres semanas, no habrá vacunación”.

En cambio, “si persiste en el tiempo”, sí habría que vacunar a la población más vulnerable contra la viruela humana, ya que en Europa no hay ningún antídoto aprobado contra monkeypox.

¿Quiénes tendrían que inmunizarse?

Aquellos que no recibieron el pinchazo contra la viruela humana y personas inmunodeprimidas, que son quienes más riesgos tienen de sufrir complicaciones como consecuencia de la infección.

Viruela del mono: Síntomas y tratamiento

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Linfadenopatías (inflamación de los ganglios).

Cansancio.

Después de la aparición de la fiebre (entre 1 y 5 días), se desarrolla una erupción que suele comenzar en la cara y extremidades.

El periodo de incubación no está claro: es de 6 a 16 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días.

“Afecta a la cara en el 95% de los casos, y a las palmas de las manos y las plantas de los pies en el 75%. Las mucosas orales (70% de los casos) y genitales (30%)”.

La viruela del mono no tiene tratamiento específico.