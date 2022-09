La cirugía bariátrica nada tiene que ver con una cuestión estética. Se trata de una intervención quirúrgica destinada a prevenir o mejorar las complicaciones derivadas de la obesidad a través de la pérdida de peso.

En otras palabras, este tipo de operaciones permiten reducir la mortalidad de pacientes con obesidad así como el aumento de la supervivencia (10 años más). Y también logra evitar o reducir las comorbilidades que esta patología conlleva.

Pero los resultados no son siempre tan satisfactorios como los especialistas quisieran.

Por eso, un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND), el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, y el área de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del CIBER (CIBEROBN), ha realizado un estudio para determinar cómo influye la microbiota intestinal en el éxito de la cirugía bariátrica. En concreto, su relación con la pérdida de peso del paciente.

En la investigación, publicada en Journal of the American College of Surgeons, se trata de saber si con el estudio de este conjunto de microrganismos que habitan el intestino es posible predecir cómo serán los resultados de la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida.

Para ello se han estudiado los casos de 76 pacientes operados de cirugía bariátrica, los cuales fueron categorizados en respondedores o no respondedores de acuerdo con la cantidad de peso perdido tras un año de la intervención.

Según apunta la investigadora Carolina Gutiérrez Repiso, del grupo de Endocrinología Celular y Molecular IBIMA Plataforma BIONAND y que ha liderado el trabajo:

"Estamos un poco más cerca de entender los factores que intervienen en la diferente respuesta de los pacientes a las intervenciones de cirugía bariátrica, pudiendo desarrollar estrategias de medicina personalizada que ayuden a nuestros profesionales a identificar los pacientes que van a responder mejor y, por tanto, a tomar las mejores decisiones".

La microbiota influye en la pérdida de peso tras la cirugía

Mucho se ha especulado en estos años sobre el uso real de los datos de microbiota intestinal en la práctica clínica.

"Hemos demostrado que el perfil de microbiota intestinal en el momento previo a la operación influye en la respuesta de pérdida de peso de la cirugía a medio plazo", ha asegurado la investigadora.

En este sentido, la investigadora señala que la relación entre la cantidad de dos tipos de bacterias (Prevotella/Bacteroides), "se podría usar como una herramienta predictiva de la pérdida de peso tras cirugía bariátrica".

Por último, Gutiérrez Repiso ha recordado que “la misión principal del trabajo que se desarrolla en IBIMA Plataforma BIONAND es la traslación, buscando soluciones a los problemas de salud de la población”.

Tipos de cirugía bariátrica

Los procedimientos utilizados en la cirugía bariátrica son de varios tipos. Pueden tener como objetivo reducir la cantidad de comida que el paciente puede tomar o que los alimentos no sean absorbidos por el organismo.

La intervenciones más usuales son 3, según explican desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición: