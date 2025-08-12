Así es el sencillo test capaz de detectar tumores en estadios iniciales con una muestra de sangre

Un equipo dirigido por Gonçalo Bernardes, jefe del Grupo de Biología Química Traslacional del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha desarrollado una prueba que permite detectar tumores sólidos en estados iniciales a partir de una simple muestra de sangre. Además, la prueba también obtiene información relevante para la elección del tratamiento. El estudio se ha publicado en la revista científica Nature Communications.

Los métodos actuales para diagnosticar el cáncer, explican desde el CNIO, se basan en identificar marcadores -moléculas que indican un estado o proceso determinado del organismo- que provienen del tumor o de proteínas asociadas a él. Como es lógico, esos marcadores son más abundantes cuando el tumor ya se ha desarrollado de forma significativa. Y, cuanto más avanzado el tumor, más complejo es encontrar opciones de tratamiento eficaces.

Estudiar las proteínas

Para lograr esa detección temprana, el equipo dirigido por el investigador portugués orientó la prueba no a los marcadores que emite el tumor, sino a la reacción defensiva del organismo ante el cáncer. Desde el siglo XIX se conoce que la aparición de células cancerosas provoca cambios en el sistema inmunitario, y también se sabía que esos cambios son más intensos en las etapas más tempranas del cáncer, indica el CNIO.

El nuevo estudio se centra en los cambios en las proteínas de la sangre que se producen cuando el cáncer altera el sistema inmunitario

Pero nunca se habían utilizado para el diagnóstico, precisan los investigadores. El nuevo estudio se centra en ellos, concretamente en los cambios en las proteínas de la sangre que se producen cuando el cáncer altera el sistema inmunitario. "Nuestro enfoque se ha mostrado particularmente eficaz para detectar tumores en etapa temprana, lo que es fundamental porque, si los detectamos a tiempo, podemos tratar muchos tipos de cáncer", señala Gonçalo Bernardes.

Inteligencia artificial

Al plantear ese enfoque, el equipo encontró un problema: la sangre humana contiene más de 5.000 proteínas, lo que dificulta enormemente su análisis. Por eso, utilizaron un análisis bioinformático y acotaron el objeto de estudio a cinco aminoácidos: lisina, triptófano, tirosina, cisteína y cisteína no unida a enlaces disulfuro.

Después sometieron la muestra a reacciones que emiten fluorescencia cuando se les aplica luz -fluorogénicas- y que revelaron la concentración exacta de cada uno de esos aminoácidos en el plasma. Gracias a la herramienta de inteligencia artificial machine learning (aprendizaje automático, en español) identificaron en esas concentraciones patrones que podían traducirse en señales de diagnóstico.

El investigador Gonçalo Bernardes. / Gonçalo Bernardes/ Laura M. Lombardía / CNIO

Según explican en el artículo publicado, aplicaron esta técnica en muestras de 170 pacientes y fueron capaces de identificar el 78% de los cánceres con una tasa de 0% de falsos positivos. Bernardes destaca también que la prueba es fácil de utilizar, ya que solo requiere una pequeña muestra de sangre y el uso de sencillos reactivos que se encuentran en cualquier hospital. Para realizar el diagnóstico, el equipo de Bernardes, también catedrático de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), está desarrollando una plataforma que analizará los datos.

Respuesta al tratamiento

Las muestras estudiadas hasta ahora no pertenecían exclusivamente a personas con cáncer, especifica el CNIO. "Es muy importante destacar que, al analizar las muestras de pacientes con otras enfermedades, hemos descubierto que las señales son diferentes. Por ejemplo, las señales inmunológicas de una persona con SARS-Covid son diferentes de las señales de una persona con cáncer, como también lo son las señales de los distintos tipos de cáncer e, incluso, del cáncer en sus diferentes etapas. Todo eso podemos identificarlo con nuestra prueba", detalla el investigador.

La prueba fue correcta en el 100% de las predicciones de que una paciente no respondería un tratamiento antimetastásico

Y esas señales exclusivas de cada tipo de cáncer proporcionan además otra información de enorme interés para la práctica clínica: si el o la paciente responderá o no a ciertos tratamientos. El artículo describe que la prueba fue correcta en el 100% de las predicciones de que una paciente no respondería un tratamiento antimetastásico. Cuando predijo que sí respondería, la precisión fue del 87%. Por ello, aseguran que la prueba podría usarse también para realizar medicina de precisión a la hora de elegir los tratamientos.

Estudios clínicos

El investigador reconoce que es necesario contar con "muchos más datos" para completar el desarrollo comercial de la prueba. Para ello, ya hay dos estudios clínicos en marcha en Reino Unido -financiados por el sistema nacional de salud de ese país- y una serie de otros ensayos en marcha en diversos países como Estados Unidos y China. Una vez desarrollada, la plataforma se comercializará previsiblemente a través de una empresa spin off en Cambridge llamada Proteotype Ltd., de la que Bernardes es cofundador, junto a otros autores.

El proyecto, concluye el CNIO, ha recibido financiación de Proteotype Ltd. (Reino Unido), la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugal) y el Social Sciences Data Lab (Portugal).

