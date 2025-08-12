El verano más lector (y sostenible): estos son los libros virales que arrasan en plataformas de segunda mano

Ahora que viene el tiempo de descansar, coger un buen libro y trasladar la mente a mundos ficticios, también hay una tendencia creciente de comprar libros en plataformas de segunda mano para leer más y pagar menos (y ya de paso también contribuir al medio ambiente). En el caso de este verano, las elecciones son muy claras: los títulos más buscados coinciden con novedades y clásicos que están triunfando en las redes sociales como TikTok e Instagram, confirmando su poder de influencia sobre el consumidor lector.

"Se están transformando los hábitos de lectura, sobre todo entre los más jóvenes, que acuden cada vez más a plataformas de compraventa para encontrar los libros más virales de forma rápida, asequible y sostenible", explica Cristina Gómez, directora de Comunicación Externa de Wallapop, plataforma de compraventa. Con fenómenos como 'Alas de Ónix' de Rebecca Yarros se evidencia "cómo las redes impulsan no solo las tendencias literarias sino también el auge del mercado de segunda mano", explica.

Repasamos cuáles son los títulos que están marcando el ritmo este verano:

Élite plateada y La Asistenta

Una de las grandes novedades de este verano ha sido 'Élite Plateada' (Faeris), de Dani Francis, una novela distópica publicada a principios de junio ambientada en un mundo dividido por clases con toques de romance, una trama que contiene mucha acción y que recuerda bastante a 'Divergente' (Molino) de Veronica Roth.

Una de las peculiaridades de esta novela, que puede haber contribuido al 'boom' de ésta, ha sido precisamente que la autora es una completa desconocida y no se sabe ni cómo es físicamente. Este desconocimiento ha sido comentado en redes y alguna de las teorías más extrañas apunta a que se trata de un experimento social y que la novela ha sido escrita con Inteligencia Artificial. Por ello la curiosidad por descubrir más sobre esta novedad tan enigmática ha aumentado el interés de los lectores.

'Élite Plateada' Autora: Dani Francis Editorial: Faeris Páginas: 608 Precio: 19,95 euros

Entre otros títulos, también destaca la serie de 'La Asistenta' (Suma) de Freida McFadden, con una búsqueda de todos los títulos de las cuatro entregas de la saga para tener el 'pack' al completo. La novela negra psicológica mantiene su atractivo gracias a giros inesperados y su ritmo narrativo lleno de tensión que invita a una lectura más compulsiva, ideal para desconectar durante largas horas de sol y playa. Dentro de la serie, destacan 'La boda de la asitenta', el último publicado, seguido de 'La asistenta te vigila' y 'La asistenta'.

'La asistenta' Autora: Freida McFadden Editorial: Suma Páginas: 344 Precio: 19,90 euros

La novela romántica y los 'thrillers', indispensables en verano

Otro clásico de verano son las comedias románticas y los romances contemporáneos. Entre las tendencias destacan 'Bajo el cielo púrpura de Roma' (autopublicado), con un crecimiento del 108%, impulsado por sus redes, mientras que 'A siete años de ti' (Titania) de Ashley Poston -autora best seller de The New York Times- lo sigue muy de cerca con un incremento del 106%, o la serie de Liz Tomforde de 'La Ciudad de los Vientos' (Montena) . Ambos títulos han sido promocionados y muy comentados en las redes sociales, hecho que confirma, una vez más, la tendencia.

'A siete años de ti' Autora: Ashley Poston Editorial: Titania Páginas: 320 Precio: 18,00 euros

Ambas novelas se caracterizan por contener historias intensas, personajes con heridas emocionales y tramas que giran en torno a reencuentros, segundas oportunidades y vínculos que perduran en el tiempo. Indiscutiblemente, este tipo de novela mantiene su popularidad.

Y del género romántico pasamos al 'thriller' contemporáneo, en el que destacan 'La grieta del silencio' (Suma) de Javier Castillo, un autor consolidado como uno de los grandes nombres del género en España y que vuelve a conquistar a los lectores con una historia marcada por secretos y desapariciones. Otro de los grandes nombres que destaca es Joël Dicker con 'Un animal salvaje' (Alfaguara).

'La grieta del silencio' Autor: Javier Castillo Editorial: Suma / Debolsillo Páginas: 448 Precio: 21,90 / 12,95 euros

