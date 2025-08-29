Errores comunes al usar crema solar que podrían estar dejando tu piel sin protección este verano

Durante esta época del año se hace más necesario que nunca el uso de protección solar. La radiación que emite el sol y que afecta a nuestra piel es la ultravioleta. Como nos explica el doctor Francisco Ortiz Díaz, médico de familia y coordinador del grupo de trabajo de Cirugía Menor y Dermatología de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), hay de tres tipos:

La C prácticamente no llega hasta nosotros gracias a la capa de ozono

La UVB (radiación ultravioleta B) es reflejada en parte por la atmósfera y las nubes, alcanzándonos un 5% del total

Y la UVA (radiación ultravioleta A) penetra incluso a través de las nubes llegando hasta el 95% de la radiación recibida.

Por tanto, "no estamos protegidos, aunque esté nublado, y estas (UVA y UVB) son las responsables del daño solar sobre nuestra piel", señala el especialista. La exposición al sol sin protección puede causarnos daños. A corto plazo nos provoca una quemadura solar, que puede ir desde un enrojecimiento (eritema solar) hasta una quemadura importante con formación incluso de ampollas.

Las quemaduras solares en niños menores de 3 años deben ser revisadas en urgencias. / Freepik.

También pueden producir una "reacción al combinarse con ciertos medicamentos o sustancias (fototoxicidad, fotoalergia y fotosensibilidad) y debemos conocerlas para no exponernos al sol si estamos tomándolas". A largo plazo el daño es más grave, recalca el doctor Ortiz Díaz.

Por un lado, la radiación ultravioleta es la "responsable del envejecimiento precoz o fotoenvejecimiento, que consiste en la pérdida de elasticidad de la piel, engrosamiento y aparición de arrugas junto a manchas e hiperpigmentación de la piel".

Pero sin duda, a largo plazo, "el efecto nocivo más importante es la capacidad de inducir daño en el ADN de nuestras células que provoque la aparición de cáncer cutáneo". La asociación entre cáncer de piel y radiación solar "es muy clara y debemos conocer el riesgo que supone dicha exposición".

Además, "ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas y según los expertos seguirá así en las siguientes. Se incluye en el código europeo para la prevención del cáncer que se evite la exposición excesiva al sol (y a las cabinas de bronceado)".

El error más común al aplicar el protector solar

El más frecuente, destaca, es "no usarlo o al menos no utilizarlo de la forma adecuada". Sin embargo, lo que más se repite es "no cubrir todas las zonas expuestas también es un error frecuente que podemos ver al observar el eritema en forma de mapa de algunas personas que no han extendido bien el producto. Y el exponerse al sol en los momentos del día con mayor radiación".

Unas turistas se aplican crema solar, en Barcelona / ARIANNA GIMÉNEZ

Los riesgos de no reaplicar la crema solar

Hay que reaplicarse el protector solar "mientras estemos expuestos". Según el factor de protección (SPF por sus siglas en inglés) del producto podemos espaciar más o menos las aplicaciones.

Un producto con factor de protección 10 nos proporciona una protección 10 veces más tiempo que si no usáramos ninguno. Por tanto, si cuando no uso protección me “quemo” en 5 minutos, con un protector factor 10 tardaré 50 minutos en quemarme, y terminaré con un eritema solar sino me reaplico el producto antes de ese tiempo (antes si hay mucha sudoración, me he bañado, etc.).

Como recomendación general "sería utilizar protectores solares de al menos factor 30 (mejor 50) y reaplicarlo al menos cada 2 horas". En nuestro entorno, lo aconsejable es usar los fotoprotectores durante la mayor parte del año, sobre todo en actividades al aire libre, "aplicándolo varias veces al día, haciendo más énfasis en los que tienen la piel muy clara o los que ya tienen daño solar".

¿Se puede usar de un año para otro?

Los protectores solares "sin abrir pueden durar varios años, pero si está caducado o lleva más tiempo puede dejar de ser efectivo y no protegerme". Una vez abierto no se recomienda usar más de un año. Es poco probable una reacción cutánea adversa por el hecho de estar caducado, pero de igual modo "debemos desecharlo".