Libre de enfermedad el primer paciente con mieloma múltiple tratado con CAR-T comercial en el Hospital 12 de Octubre

José Ramón, el primer paciente español con mieloma múltiple tratado con CAR-T comercial en el Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid, está libre de enfermedad tan solo siete meses después de haber recibido esta terapia avanzada, después de ser autorizada de forma oficial fuera de un ensayo clínico. El paciente, de 57 años de edad y policía municipal de profesión, fue diagnosticado de mieloma múltiple hace ahora 8 años y medio. No ha dejado de trabajar en todo este tiempo, ya que, desde el inicio, comenzó a percibir una "notable mejoría", explica el hospital.

El 12 de Octubre detalla que, a pesar de ser sometido a varios tratamientos, incluido un trasplante de progenitores hematopoyéticos, el paciente tuvo varias recaídas, la última el pasado año. Por eso, el equipo del servicio de Hematología del centro sanitario madrileño valoró la opción de tratamiento mediante CAR-T y pidió su administración fuera de un ensayo clínico. Tras ser autorizado de forma oficial, José Ramón recibió la terapia.

Tumores hematológicos

El tratamiento mediante CAR-T es individualizado, de una única administración y está destinado a pacientes con tumores hematológicos que no tienen otras opciones terapéuticas y que presentan una tasa de supervivencia muy baja en la mayoría de los casos. Estas terapias, al menos en este tipo de cáncer de sangre, se han demostrado mucho más eficaces que los tratamientos convencionales y ofrecen muy buenos resultados a largo plazo.

El proceso terapéutico se inicia con la aféresis, que consiste en la extracción de un número muy importante de linfocitos T -un tipo de glóbulo blanco- de su propia sangre, mediante una técnica especializada de filtración de la sangre, conocida como leucaféresis, que se realiza por vía intravenosa.

En Estados Unidos

Posteriormente, las células extraídas son reprogramadas y multiplicadas fuera del organismo para que, al ser reinfundidas al paciente, sean capaces de reconocer y combatir las células cancerosas con mucha más eficacia. Este proceso de reprogramación genética se realiza en un laboratorio externo al hospital, generalmente en Estados Unidos, lo que da lugar a la fase de comercialización del tratamiento. Este, detalla el hospital, debe cumplir con rigurosos estándares de calidad para el suministro y fabricación de células para garantizar la seguridad del paciente.

Todo ello precisa del cumplimiento de unos requerimientos muy exhaustivos, así como de un profundo conocimiento y pericia en el manejo asistencial. Debido a estos resultados, el 12 de Octubre ha conseguido la aprobación de este mismo tratamiento en ocho pacientes más con la misma patología. Actualmente, se han infundido seis y están todos en respuesta y libres de enfermedad, aunque el seguimiento aún es corto.

Más patologías

El hospital cuenta con capacitación demostrada para administrar este tratamiento. En enero de 2019, suministró la primera terapia CAR-T y ha tratado hasta el momento a más de 140 pacientes con tumores hematológicos, con "excelentes resultados". Además, está previsto que más de 80 pacientes con distintas enfermedades hematológicas la reciban este año en el centro. El motivo es, principalmente, que su indicación ha aumentado y se ha ampliado el número de patologías en las que puede administrarse, señalan desde el 12 de Octubre.

"La terapia CAR-T es una nueva oportunidad para los pacientes y constituye un importante avance", enfatiza el doctor Joaquín Martínez López, jefe de servicio de Hematología. "Estamos hablando de una alternativa para los que no tenían otras opciones terapéuticas y presentaban una corta esperanza de vida", finaliza el médico.