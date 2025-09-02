El mieloma múltiple entra en una nueva era: la curación “ya es posible” para cada vez más pacientes

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico complejo que afecta en su mayoría a personas mayores de 65 años. Considerado tradicionalmente un cáncer incurable, el MM está experimentando un cambio de paradigma gracias al desarrollo de nuevas terapias y al uso de técnicas avanzadas de diagnóstico y seguimiento.

"Estamos en el momento de ofrecer la curación a pacientes con MM, por lo ya no debería describirse como una enfermedad incurable", nos explica la doctora María Victoria Mateos, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, (SEHH), coordinadora del Grupo Español de Mieloma del Programa Español de Tratamientos en Hematología (GEM-PETHEMA), y hematóloga del Hospital Universitario de Salamanca.

El tercer cáncer de la sangre más frecuente, por detrás de los linfomas y las leucemias

Los enormes avances científicos y terapéuticos alcanzados en los últimos años permiten hablar, por primera vez, de estrategias reales de curación en determinados perfiles de pacientes. El mieloma múltiple representa el 10% de todos los casos de cáncer hematológico y según estimaciones de la Red Española de Registros de Cáncer, REDECAN, realizadas para la SEHH, cada año son diagnosticados 3.000 nuevos casos, lo que le sitúan en el tercer cáncer de la sangre más frecuente, por detrás de los linfomas y las leucemias.

Las terapias CAR-T han mejorado la supervivencia de los pacientes con mieloma múltple / Freepik

Tratamientos de última generación en pacientes con mieloma múltiple

Los nuevos tratamientos de inmunoterapia, como anticuerpos monoclonales, las terapias CAR-T y los anticuerpos biespecíficos, se han consolidado como herramientas eficaces para inducir respuestas profundas y duraderas en pacientes con MM. Además, la monitorización de la enfermedad mínima residual (EMR) permite detectar la presencia de una sola célula tumoral entre un millón de células normales, facilitando decisiones terapéuticas personalizadas y evaluaciones de curación funcional.

"La EMR negativa mantenida en el tiempo es hoy el principal factor pronóstico. Es nuestro nuevo objetivo”, señala la doctora Mateos.. Los avances también se están aplicando en pacientes con mieloma asintomático, en los que ya se están probando tratamientos antes de que la enfermedad avance. "Somos capaces de identificar a esos pacientes de nuevo diagnóstico que pueden recibir opciones de tratamiento eficaces".

Con supervivencias tan prolongadas y sostenidas, es razonable pensar que un número significativo de pacientes ya estén curados o en camino a una curación funcional

No todos los pacientes son candidatos

Los últimos estudios avalan esta transformación. En pacientes jóvenes, sin factores de alto riesgo, la mediana estimada de supervivencia libre de progresión se sitúa en 17 años, con posibilidad de superar los 20 años en algunos casos. Para los pacientes mayores, no candidatos a trasplante, la supervivencia libre de progresión también se ha ampliado a casi una década.

"Con supervivencias tan prolongadas y sostenidas, es razonable pensar que un número significativo de pacientes ya estén curados o en camino a una curación funcional", recalca la presidenta de la SEHH. Pese al optimismo, subraya que no todos los pacientes pueden beneficiarse aún de estas estrategias: la edad avanzada, la fragilidad o las alteraciones genéticas de alto riesgo siguen siendo retos importantes. No obstante, el mensaje es claro: la curación del MM ya no es una utopía, sino una meta alcanzable para un número cada vez mayor de pacientes.