En verano, nos gusta decir adiós a los zapatos cerrados y apostar por un calzado ligero, fresco y cómodo como chanclas, sandalias o deportivas bajas. Esta es la época del año donde más calor pasamos y en la que más suda nuestro cuerpo, por eso, tenemos que llevar ropa acorde a esta estación, que nos proteja de las altas temperaturas, y a la vez nos garantice la seguridad de que no nos quememos con los rayos UV. El calzado es una parte fundamental de nuestro atuendo, pero a menudo no usamos el adecuado, como explica el podólogo Antoni (@conbuenpie.podologia).