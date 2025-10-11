¿Qué alimentos manchan los dientes y cuáles ayudan a blanquearlos de forma natural?

Las manchas dentales se deben a una variedad de factores. Algunos de los cuales son evitables y otros no. Sin embargo, una de las causas más comunes es la acumulación de placa dental que se forma cuando los restos de alimentos y las bacterias se acumulan en nuestros dientes.

La doctora Cristina Moreno, odontóloga en la Clínic MC, explica a ‘Guías de Salud’ que:

“vemos con mucha frecuencia manchas dentales provocadas por alimentos como:

El café

El té

El vino tinto

El curry

La cúrcuma

Las bayas

Las salsas oscuras”.

Otro factor común es el tabaco, tanto el fumado como el mascado, que puede dejar manchas antiestéticas en los dientes.

Sin olvidar que, con el tiempo, el esmalte dental se desgasta naturalmente, revelando la dentina subyacente que es más amarillenta.

calendairo labroal También hay medicamentos que afectan al esmalte dental, sobre todo los que son utilizados a diario debido a enfermedades crónicas que obligan a la ingesta regular y prolongada.

¿Qué alimentos blanquean los dientes naturalmente?

Las manchas se podrían minimizar con el cambio de dieta al reducir el consumo de alimentos y bebidas que tiñen los dientes como los nombrados como el café, el té, el vino tinto y otros alimentos pigmentados.

Y por supuesto, “no hay que subestimar la importancia de una higiene bucal adecuada, sobre la que nunca insistiremos suficiente:

Cepillarse los dientes al menos dos veces al día

Utilizar del hilo dental diariamente

Y también es aconsejable realizarse lavados bucales con enjuagues sin alcohol”.

Un buen café, dicen los expertos, debe tener sabores afrutados, cítricos y un pequeño toque ácido. / Freepik

Es importante resaltar sobre “el daño que puede hacer al esmalte algunos procedimientos agresivos- que se están haciendo muy populares- y que pueden causar un daño irreparable”. La doctora se refiere a aquellos tratamientos que prometen resultados con el uso de bicarbonato o limón.

Respecto a los alimentos que ayudan a que nuestros dientes recuperen su blanco natural:

Las frutas y verduras crujientes, como las manzanas, las zanahorias y el apio actúan como agentes de limpieza natural, estimulando la producción de saliva y eliminando los restos de alimentos.

¿Cómo se eliminan las manchas de los dientes?

La recuperación del blanco natural de los dientes depende de la causa de las manchas y del grado de decoloración. “El dentista podrá ofrecerte opciones de tratamiento, como la profilaxis dental, el blanqueamiento profesional o incluso carillas dentales para cubrir las manchas más persistentes.”

“La buena noticia es que las manchas superficiales pueden eliminarse”, subraya la doctora Moreno. La profilaxis dental es un tratamiento rápido para eliminar la placa y las manchas superficiales. Se trata de una limpieza profesional realizada por un dentista o un higienista dental.

Durante este procedimiento se eliminan la placa y el sarro acumulado en los dientes y encías. Por medio de este procedimiento se pulen los dientes para dejarlos suaves y limpios.

“Es ideal para eliminar manchas superficiales causadas por el consumo de alimentos y bebidas pigmentadas, así como para prevenir problemas dentales como la gingivitis y la caries”.

Estos son los riesgos de realizarse un blanqueamiento dental sin supervisión de un dentista. / Aleksrybalko.

Y no solo si tenemos manchas en los dientes. “Es una parte fundamental de la rutina de cuidado bucal y se recomienda realizarla al menos dos veces al año”.

No obstante, cuando las manchas son más profundas o persistentes el blanqueamiento dental puede ser la mejor opción. Este procedimiento utiliza productos químicos especiales para aclarar el esmalte dental y mejorar el color de tus dientes.

“Es una solución efectiva para revertir la decoloración causada por el envejecimiento, el tabaquismo, el consumo de alimentos como el café o el té y otros factores”. Pero siempre, bajo la supervisión de un profesional para evitar problemas como la sensibilidad dental.

Consejos para eliminar las manchas de los dientes

El primer consejo, resalta la odontóloga, sería mantener una buena higiene dental.

Hay que cepillarse los dientes al menos dos veces al día / Freepik

Cepillarse los dientes al menos dos veces al día, usar hilo dental diariamente y visitar regularmente al dentista para realizar limpiezas profesionales pueden ayudar a eliminar las manchas superficiales y prevenir su acumulación.

Es recomendable limitar el consumo de alimentos y bebidas que manchan .

. Tener el hábito de enjuagarse la boca después de comer o beber ya que ayuda a eliminar los residuos que podrían causar manchas.

ya que ayuda a eliminar los residuos que podrían causar manchas. Y por último, para prevenir cualquier problema es recomendable consultar a un profesional para obtener orientación específica sobre la situación dental para un asesoramiento personal.

En cualquier caso, mantener los dientes sanos y blancos nos hará sentir mejor y nos ayudará a evitar problemas de futuro relacionados con el siempre odiado dolor de muelas.