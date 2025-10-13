¿Hasta qué edad debemos seguir bebiendo leche y qué aporta a nuestra salud?

La leche es uno de los alimentos más importantes de nuestra vida. Hablamos del primer alimento de nuestra vida. Y generalmente continuaremos tomándolo en todas las etapas, desde el crecimiento hasta la edad adulta.

La historia de la leche en nuestra civilización

Según un estudio del University College London (UCL), y publicado en la revista científica PLOS Computational Biology, la leche se comenzó a consumir hace 7.500 años en Europa Central.

Y esto se debe a un cambio genético: la persistencia de la lactasa, una enzima que se produce en el intestino delgado y es esencial en el proceso de conversión de la lactosa, pero que está “ausente” en otras zonas del mundo.

Sin duda, la leche ha supuesto un avance en la nutrición y ha sido clave en la supervivencia de los humanos.

No solo aporta energía por su alto contenido en lactosa y grasa (porcentaje más reducido si hablamos de leche semi o desnatada), también porque es una fuente importante de calcio y vitaminas. Riboflavina (B2), vitamina A y D y Cianocobalamina (B12).

La leche es fuente de calcio / Freepik

"Es un factor de prevención en determinadas patologías como son la enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cáncer o la hipertensión arterial"

Los especialistas recomiendan una ingesta diaria de 2-3 raciones de leche. Así, se cubre la mayor parte de las necesidades de calcio. Un solo vaso contiene 100 mg/100 ml.

La doctora Elena Fernández, médico de familia y miembro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), en el estudio ‘Importancia nutricional y metabólica de la leche’, explica los otros beneficios de este alimento, más allá de su valor nutricional.

“ La leche constituye un factor de prevención en determinadas patologías afluentes como son:

afluentes como son: La enfermedad cardiovascular

Algunos tipos de cáncer

La hipertensión arterial

En patología ósea o dental.

Puede contribuir también en la lucha frente al sobrepeso y la obesidad infantil”.

La leche es uno de los alimentos más nutritivos / Freepik

Y para ello se basa en la dieta DASH, que se caracteriza por ser baja en sal y alta en frutas, vegetales, granos integrales, lácteos bajos en grasas y proteínas magras.

O la dieta mediterránea, en la que sustituyen las carnes rojas por el pescado. Un tipo de alimentación que tiene una relación directa con menor riesgo de enfermedad coronaria e ictus.

"Las ingestas elevadas de proteínas lácteas, potasio, magnesio y calcio han sido relacionadas con una reducción del riesgo de ictus y cardiopatía isquémica",

indica el estudio, en el que también han participado otros autores como José Alfredo Martínez, Catedrático de Nutrición, o el pediatra Venancio Martínez.

Y ahí no quedan sus beneficios.

También previene el cáncer y su consumo es seguro

y su consumo es seguro Pero, desde luego, las mayores ventajas de la leche recaen sobre la salud de huesos y dientes.

La ingesta diaria de calcio proveniente de los productos lácteos bajos en grasa es eficaz en la pérdida de peso

“Una ingesta alta de leche durante la adolescencia se ha asociado a un mayor contenido mineral óseo en la columna lumbar”, señalan.

Y el calcio de la leche, junto al flúor, es vital para el buen desarrollo de las piezas dentarias y para “mantenerlas sanas”.

La leche, ¿remedio contra la obesidad?

La obesidad es un problema de salud pública en España y en el mundo. El último informe de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) así lo evidencia.

Más de la mitad de la población de nuestro país sufre sobrepeso u obesidad.

El Índice de Masa Corporal (IMC) medio de los encuestados es de 25,97. Lo que se considera por encima de lo normal, es decir, sobrepeso.

Pero, ¿los lácteos engordan? No.

“Numerosos estudios experimentales y epidemiológicos han demostrado que la ingesta diaria de calcio proveniente de los productos lácteos bajos en grasa es eficaz en la pérdida de peso, y que el metabolismo del calcio puede contribuir al balance de energía y, por ello, jugar un papel en el control del peso”.

Los lácteos son un alimento esencial en todas las etapas de la vida, remarcan los expertos / Freepik

¿A qué edad debo dejar de beber leche?

Fernández hace hincapié en que la leche destaca por su valor nutritivo y su factor preventivo ante determinadas enfermedades. Convirtiéndose en una de las mejores “bebidas existentes en el mercado”.

La intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de la leche, que podría afectar al 15% de los adultos, “no pueden entenderse como argumentos para despreciar su consumo porque ambos problemas, además de presentar baja incidencia, pueden ser perfectamente controlables y tratables”.

Y aunque los mitos en torno a la leche ha aumentado en los últimos años, a la par que ha descendido el consumo (70 litros por español al año), los especialistas aclaran:

“Su consumo regular, a lo largo de las diferentes etapas de la vida, es necesario para mantener un nivel de salud y la calidad de vida adecuada”.

Por ello, es esencial desde la etapa de crecimiento (niñez, adolescencia…), edad adulta y la tercera edad.

“Su procesamiento industrial ha permitido el acceso generalizado a su consumo por parte de la población, lo que ha contribuido a mejorar notablemente su nivel de salud”, subrayan.