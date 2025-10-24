10 remedios para curar el dolor de espalda que además de ser falsos, lo pueden empeorar

El dolor lumbar es muy frecuente, ya que se estima que el 80% de las personas sentirán dolor de espalda en algún momento de su vida. Además, un tercio de todos los que han sufrido un episodio de este tipo y se han recuperado, volverán a recaer en el trascurso de un año.

Tal y como explica la doctora Raquel Almodóvar, reumatóloga del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid).

“Se estima que un 23% de la población general tendrá en algún momento de su vida algún episodio de dolor lumbar crónico, es decir, dolor persistente de más de 3 meses de duración."

Estas cifras hacen que el dolor lumbar sea la principal causa de discapacidad en España y a nivel mundial, sobre todo en adultos en edad laboral, lo cual refleja la importancia de abordar dicha manifestación y, en la medida de lo posible, intentar prevenirla.

Un documento para desmontar los topicos sobre el dolor de espalda

Por esta razón, desde la Sociedad Española de Reumatología han elaborado un documento centrado en rebatir una serie de falsas creencias referidas al dolor lumbar, que no ayudan en nada a la recuperación.

La principal y probablemente la que menos beneficia a los pacientes como la necesidad de hacer reposo prolongado y evitar los movimientos de la columna al tener dolor lumbar.

Y es que como explica la especialista, existe suficiente evidencia científica que demuestra todo lo contario:

"Hay que evitar el reposo en cama e intentar volver lo antes posible a la actividad facilita la recuperación”.

Es difícil encontrar una resonancia magnética de la columna lumbar totalmente normal. / FREEPIK.

10 falsas creencias sobre el dolor lumbar

1) Tener mucho dolor significa que los tejidos lumbares están muy dañados.

La realidad es que esto solo es así en muy contadas ocasiones.

2) Las pruebas de imagen, como la resonancia magnética, nos permiten conocer la causa del dolor.

Está muy extendida la creencia de que una prueba de imagen va a dar con la causa exacta del dolor, pero en realidad no es así o no en todos los casos.

Este tipo de pruebas permiten descartar patologías graves, pero una vez descartados “aportan poca información útil para conocer el diagnóstico y carecen de valor para establecer el pronóstico o decidir el tipo de tratamiento”, explican desde la SER.

Porque como explican los especialistas “es difícil encontrar una resonancia magnética de la columna lumbar totalmente normal”.

Así, una prueba de este tipo puede revelar la existencia de una degeneración discal, una artrosis, protusiones y hernias discales… Términos que suenan como algo grave, cuando realmente es algo muy común en personas sin dolor lumbar.

La estenosis del canal lumbar está detrás de muchos dolores de espalda. / Freepik

3) Si el dolor no se pasa se trata de algo grave.

Que las lumbares sigan doliendo es, lógicamente preocupante pero los especialistas advierten de que raramente reviste gravedad.

4) Si me duele la espalda al hacer determinados movimientos debo evitar moverme para no dañarme más.

Nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre, según los reumatólogos, es que la zona del dolor está especialmente sensible al movimiento, incluso al tacto, lo que no significa que el daño sea mayor. Muy al contrario, mantener el movimiento es la mejor forma de paliar las molestias.

5) Tener dolor lumbar continuado significa que la lesión va a peor.

Tampoco hay nada cierto detrás de esta afirmación, ya que desde la SER explican que “tener periodos o momentos de dolor lumbar más intenso no significa que el daño de la columna esté aumentando”.

Hay muchos factores, como dormir mal, el estrés o la propia inactividad que provoca el dolor lumbar, pueden aumentar el grado de molestias.

Las personas que sufren lumbalgia deben evitar el reposo y realizar ejercicio físico. / Adobe Stock.

6) Cuanto más mayor te haces, más dolor lumbar sufres.

Es una de las ideas más populares, lo que no la hace real. Y es que los estudios científicos no avalan esta creencia. De hecho, los traumatólogos aseguran que “con un tratamiento correcto el dolor lumbar persistente puede mejorar a cualquier edad”.

7) Te duele la espalda porque te sientas mal.

Aunque la fisiología clásica así lo decía, lo cierto es que lo que causa dolor lumbar persistente no son las malas posturas.

8) Lo mejor para curar el dolor lumbar son unas infiltraciones.

Tratamientos como las infiltraciones o incluso, la cirugía, solo son efectivos en algunos, pero no para cualquier dolor lumbar más o menos frecuente.

9) Es mejor no coger peso ni hacer esfuerzos para no tener lumbago.

Mantenerse activo realizando las tareas cotidianas es una forma natural de mantener la columna flexible. Además, cargar peso es una forma de fortalecer los músculos, también los de la espalda.

10) Lo mejor para curar el dolor lumbar es hacer reposo.

La doctora Almodóvar es contundente ante esta afirmación: “La actividad física tiene un efecto beneficioso sobre todos los tejidos del organismo y, especialmente, en los que forman el aparato locomotor. Se ha demostrado que la actividad física y el ejercicio son un aspecto esencial para la prevención y el tratamiento del dolor lumbar”.

“Efectuar ejercicio físico de tipo aeróbico o cardiovascular (caminar, correr, nadar…) de forma habitual, así como realizar ejercicios específicos para fortalecer los músculos de la cadera y del tronco, disminuye el riesgo de tener dolor lumbar (posee un efecto preventivo)”, subraya la reumatóloga.