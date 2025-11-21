¿De verdad me pueden salir sabañones por este frío, en pleno siglo XXI? ¿Puedo prevenirlos?

Noviembre está terminando con un desplome de las temperaturas en toda la península. Y continuamos con alertas de bajas temperaturas, e incluso e incluso avisos de posibles nevadas en la previsión que los meteorólogos lanzan para los próximos días.

Pues bien, aunque resulte una obviedad, hay que abrigarse.

Y si no lo hacemos bien, además de otras dolencias el frio puede provocar lesiones en nuestra piel cuyo nombre nos retrotrae a tiempos pretéritos y quizás algunos piensen que son cosa del pasado: los sabañones.

El “eritema pernio”, popularmente conocido como sabañón, es una lesión de tipo inflamatorio que provoca enrojecimiento y picor. Lo más habitual es que aparezca en las extremidades, manos y pies, aunque también es habitual que surja en las orejas o en la cara.

El frío mata más a los mayores que el calor, según el estudio / Agencias

¿Por qué aparecen los sabañones?

Pues según explican desde el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha:

“Se trata de una respuesta anormal de nuestro cuerpo a la exposición al frío seguida de un calentamiento. Cuando la piel fría vuelve a calentarse, los vasos sanguíneos de nuestra piel se expanden rápidamente y provocan la aparición de los sabañones”.

Así que, si detectamos pequeñas zonas enrojecidas e inflamadas en los pies, manos, cara u orejas que nos arden o pican, lo más probable que tengamos sabañones.

También pueden aparecer ampollas, úlceras y cambios de color en la piel, además de dolor.

sabañones 60 / Foto de João Jesus

Población de riesgo

Nadie está libre de padecer este tipo de lesión inflamatoria, aunque es cierto que hay grupos de población más vulnerables como los niños, los ancianos y las mujeres.

Además, y tal y como indican los podólogos de Castilla-La Mancha, hay determinados factores de salud que van a incrementar el riesgo de aparición de la perniosis.

El primero de ellos es tener problemas de circulación sanguínea, lo que hace al paciente tener una sensibilidad mayor a los cambios de temperatura.

sanguínea, lo que hace al paciente tener una sensibilidad mayor a los cambios de temperatura. Otro factor que puede favorecer esta afección es el exceso de peso .

. Padecer artritis reumatoide o vasculitis también hará a esa persona ser más proclive a la aparición de sabañones.

o vasculitis también hará a esa persona ser más proclive a la aparición de sabañones. Por último, hay que mencionar a los pacientes que sufre la enfermedad de Raynaud. Se trata de una patología que provoca anomalías en los vasos sanguíneos, que se estrechan cuando la persona siente frío o estrés. Cómo es lógico, los afectados por esta patología deben cuidar en especial sus extremidades ante la bajada de las temperaturas.

Los sabañones se producen por una vasoconstricción a causa del frío y una mala circulación. / Savia. Wikimedia Commons.

Recomendaciones para prevenir

Así, ante la perspectiva de estos días con termómetros rondando los 0 grados, lo mejor es seguir una serie de recomendaciones para evitar estas molestas lesiones.

Lo primero es utilizar una indumentaria adaptada a la temperatura , sin olvidarse de las manos ni las orejas. Calcetines, guantes y gorro siempre, mejor si están hechos de fibras naturales, como la lana.

, sin olvidarse de las manos ni las orejas. Calcetines, guantes y gorro siempre, mejor si están hechos de fibras naturales, como la lana. Como la higiene de manos es bastante frecuente, vistas las nuevas costumbres adquiridas a causa de la pandemia del coronavirus, es importante secar correctamente las manos después de cada lavado.

después de cada lavado. Evitar llevar ropa ajustada también es importante, porque la prenda que nos apriete dificultará el flujo sanguíneo a las extremidades.

también es importante, porque la prenda que nos apriete dificultará el flujo sanguíneo a las extremidades. Siempre, pero sobre todo en estos días de frío intenso, hay que moverse . Es la mejor manera de estimular la circulación sanguínea.

. Es la mejor manera de estimular la circulación sanguínea. En invierno puede que el cuerpo no nos pida tanta agua como en otras épocas del año, pero hay que seguir bebiendo . La hidratación regular ayuda a mantener todas las propiedades y funciones de la piel.

. La hidratación regular ayuda a mantener todas las propiedades y funciones de la piel. No olvidar aplicar crema hidratante en las zonas de riesgo: manos, pies, cara. ¡Y no olvidar las orejas! Un poco de hidratación prevendrá los sabañones.

Un poco de hidratación prevendrá los sabañones. ¡Nada de calentar los pies o manos fríos poniéndolos directamente en una fuente de calor! Usa los baños de agua templada o los masajes para que entren en calor.

Usa los baños de agua templada o los masajes para que entren en calor. Y nada de alcohol ni de tabaco. Afectan directamente al sistema circulatorio de nuestro organismo.

Si a pesar de haber tomado las medidas necesarias aparecieran estas incómodas lesiones cutáneas lo mejor es no rascarse ni tocar las ampollas o úlceras que pudieran surgir. Podríamos hacernos heridas susceptibles de infección.

Si al cabo de dos o tres semanas las lesiones no desaparecieran, lo mejor es acudir al médico para su revisión.