VIH vs SIDA: Diferencias clave, síntomas y cómo se previenen

Según calcula ONUSIDA, entre 160.000 y 170.000 personas en España viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Y el 14% está sin diagnosticar.

En la actualidad los pacientes deben tomar el tratamiento antirretroviral (una combinación de fármacos para suprimir la replicación del VIH), ya que su sistema inmunitario no es capaz de controlar el virus de forma espontánea.

El VIH es una enfermedad para la que todavía no existe cura, pero sí cuenta con un tratamiento muy efectivo y seguro.

Las cifras de VIH siguen cayendo en Portugal, pero siguen siendo de las más altas de la UE

El VIH y el sida, ¿son lo mismo?

El VIH no es lo mismo que el sida, como explica a este portal, con motivo del Día Mundial contra la Lucha contra el sida, el doctor Vicenç Falcó, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d’Hebron.

“Son distintas fases de la misma enfermedad. Y es que, este virus afecta a las defensas, y cuando están muy deterioradas, empiezan las complicaciones (infecciones oportunistas por el sistema inmunitario debilitado), que es lo que se conoce como sida (Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida)”.

Es decir, el sida es la fase final del VIH.

¿Cuáles son los síntomas del VIH? La sintomatología de la infección se desarrolla en tres fases: La primera fase pasa inadvertida. Se produce entre las 2 y 4 semanas después de la infección y puede provocar síntomas muy parecidos a los de una gripe. En la segunda fase, denominada crónica, el retrovirus sigue infectando las células aunque de manera muy lenta. Por eso es clave la medicación con fármacos antirretrovirales. Si el paciente sigue un tratamiento de forma correcta y se somete a controles periódicos, puede cronificar la infección, hacerla indetectable, y no desarrollar nunca el sida. En la tercera y última fase el virus se ha multiplicado de forma exagerada y las defensas inmunológicas del paciente no son capaces de responder.

No obstante, los pacientes que están en tratamiento bloquean la “historia natural del virus” por lo que no desarrollan el sida y, por ende, otras enfermedades asociadas como:

“Hay también una serie de tumores asociados a esta inmunodepresión, y cabría destacar el sarcoma de Kaposi, un cáncer cutáneo que produce parches de tejido anormal debajo de la piel, o determinados linfomas (tumores hematológicas)

¿Cómo se contagia el VIH?

El VIH se transmite a través de cuatro fluidos: la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. Lo que significa que puede contagiarse por tres vías: sexual (anal, vaginal u oral), sanguínea y de madre a hijo.

No se transmite ni por saliva, ni por lágrimas ni por sudor .

. Tampoco por picaduras de insectos

Y tampoco por el contacto con animales domésticos.

Archivo - Prueba para el autodiagnóstico del VIH / MYLAN - Archivo

Indetectable = intransmisible

Actualmente, hay distintos fármacos para las personas con VIH, que cada vez son “más potentes, mejor tolerados, con una toxicidad casi nula y fáciles de tomar”.

A día de hoy, una gran mayoría de los pacientes solo tiene que tomar una única pastilla (hace unos años el tratamiento estaba formado por un cóctel de pastillas), lo que ha mejorado la calidad y la esperanza de vida, “que casi se acerca a las personas no infectadas”.

Pero, una de las mejores noticias es que el tratamiento antirretroviral es capaz “de eliminar este virus hasta el punto de que es indetectable”.

Esto quiere decir que la carga viral no se puede detectar en los análisis de sangre, lo que hace “que la enfermedad no progrese y el sistema inmunitario se recupere”.

Y otro de los grandes avances ha sido lograr que, si la carga viral es indetectable, no se transmite la enfermedad “por vía sexual, pero sí a través de la sangre”.

¿Cómo se previene la transmisión del VIH?