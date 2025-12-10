¿Vacunarse contra la gripe ahora sirve de algo? ¿Cuánto tarda en hacer efecto?

La campaña de vacunación contra la gripe, y también contra la COVID-19, comenzó el pasado mes de octubre. En la mayoría de las comunidades autónomas finalizará a finales del mes de enero. Esta vacuna es gratis para las personas que pertenecen a los grupos de riesgo (mayores de 60 años, inmunodeprimidos, con enfermedades previas o fumadores).

Sin embargo, si no perteneces a ninguno de estos grupos y estás interesado en vacunarte contra la gripe, puedes consultar con tu médico de Atención Primaria. La vacunación es la medida más eficaz para prevenir las infecciones de transmisión respiratoria como la gripe y la COVID-19, así como sus complicaciones.

No obstante, no todos los grupos de población tienen los mismos riesgos de complicaciones en caso de padecer cualquiera de estas enfermedades respiratorias.

Archivo - Preparación de una vacuna en una imagen de archivo. / Kike Rincón - Europa Press - Archivo

¿Cuánto tarda en hacer efecto la vacuna contra la gripe?

Se necesitan unas “dos semanas” para que nuestro organismo desarrolle protección inmunitaria contra el virus de la influenza. Es el mismo tiempo que se necesita para que la vacune contra la COVID-19 nos proteja. .

Por eso, desde la Asociación Española de Vacunología (AEV) recuerdan que "si todavía no se han vacunado, una vez recuperadas, las personas que han pasado la gripe pueden -y es muy recomendable- vacunarse para protegerse frente a otras cepas de la gripe en circulación"

"Vacunándonos protegemos también a quienes nos rodean. Por ello recomendamos a todas las personas mayores de 60 y vulnerables que todavía no lo hayan hecho vacunarse de gripe y COVID-19, así como a los padres de los niños de entre 6 y 59 meses a vacunarles frente a la gripe e inmunizar a los menores de 6 meses frente al VRS".

Vuelta a las mascarillas en centros sanitarios por la epidemia de la gripe / RODRIGO JIMÉNEZ

¿Puedo contraer la gripe aunque me haya vacunado?

Desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha subrayan que la vacuna de la gripe protege aproximadamente al 80% de las personas a las que se administra, “por lo que es posible contraer la enfermedad pese a haber sido vacunado”.

También puede suceder que “se esté incubando la gripe en los días inmediatamente anteriores o posteriores a recibir la vacuna”.

En esos momentos “aún no hay protección, ya que por término medio han de transcurrir dos semanas hasta que la vacuna surta efecto”.

Es muy recomendable, puesto que reduce la gravedad de los síntomas y el riesgo de complicaciones graves tanto en las personas mayores como en el resto de grupos de riesgo en los que está aconsejada la vacunación antigripal.

Archivo - Una enfermera vacuna a una mujer contra la gripe y el Covid. A 17 de octubre de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). / María José López - Europa Press - Archivo

Por eso, hay que tener claro que:

No evita el contagio

Sí protege contra complicaciones derivadas de la infección

Y es que, la administración de una dosis cada temporada se considera “necesaria”, ya que ambos virus sufren variaciones en su estructura molecular que “les permiten escapar de la protección conferida por la vacunación o por la infección previa”.

También se debe tener en cuenta que “los anticuerpos producidos en respuesta a la vacunación y/o infección previa disminuyen con el tiempo”.

¿La vacuna de la gripe me puede provocar esta enfermedad?

La mayoría de las vacunas frente a la enfermedad que se administran actualmente son vacunas inactivadas que no contienen virus vivos. Están compuestas por fracciones de virus o subunidades proteicas y, por tanto, no pueden causar gripe.

Como pasa con otras vacunas, pueden producirse reacciones locales o más infrecuentemente fiebre, malestar y dolores corporales.

Estas reacciones se inician en las primeras 6-12 horas y pueden persistir 1-2 días. Las reacciones adversas más comunes, no obstante, son menos graves que los síntomas que causa la enfermedad real.