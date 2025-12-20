¿Puedes tener alergia al semen? Descubre los síntomas, riesgos y cómo tratar esta enfermedad

La alergia al semen o hipersensibilidad al plasma seminal se trata de una respuesta inmune frente a las proteínas que forman parte del semen.

Los síntomas pueden manifestarse a nivel local (enrojecimiento, inflamación, picor y dolor en la zona que ha entrado en contacto con el semen) o, más excepcionalmente, de forma sistémica (enrojecimiento generalizado, dificultad respiratoria y, en ocasiones extremas, shock anafiláctico).

Aparecen al poco tiempo de haber mantenido relaciones sexuales y tienen una duración variable en el tiempo.

Según explica a este diario la doctora Laura Blasco, ginecóloga de Ginefiv, "se trata de un cuadro poco habitual y, aunque no hay datos muy concretos, se estima que podría afectar a 1 de cada 20.000-40.000 mujeres".

Aunque las casusas de la alergia al semen no se conocen con exactitud, algunos factores pueden predisponer a las pacientes a desarrollarla como:

antecedentes familiares de alergia

alteraciones del sistema inmune

exposición repetida al semen

cambios hormonales

alteraciones en la flora vaginal

La alergia al semen se puede manifestar con enrojecimiento o un shock anafiláctico / EFE

Los síntomas de la alergia al semen pueden ser muy similares a los de las vulvovaginitis o a los de ciertas enfermedades de transmisión sexual Doctora Laura Blasco — ginecóloga en Ginefiv

Diagnóstico de la alergia al semen y cómo diferenciarlo de otros problemas

La alergia al semen requiere una valoración clínica, pruebas de laboratorio y, en algunas ocasiones, pruebas de alergia específicas.

Valoración clínica: es necesario hacer una revisión de los síntomas y ver su relación con la exposición al semen.

es necesario hacer una revisión de los síntomas y ver su relación con la exposición al semen. Pruebas de alergia: pueden ser necesarias para confirmar el diagnóstico:

pueden ser necesarias para confirmar el diagnóstico: Pruebas intradérmica: consiste en la punción intradérmica de una pequeña cantidad del alérgeno y observar si ocurre una reacción local.

consiste en la punción intradérmica de una pequeña cantidad del alérgeno y observar si ocurre una reacción local. Análisis de sangre: para identificar inmunoglobulina E (IgE) específica contra las proteínas del semen.

para identificar inmunoglobulina E (IgE) específica contra las proteínas del semen. Descartar otras patologías que pueden producir síntomas similares como enfermedades de transmisión sexual, vulvovaginitis u otro tipo de reacciones alérgicas.

¿Cuándo se debe ir al médico? Se debe consultar con un especialista cuando aparecen síntomas graves, recurrentes, que no mejoran con el tratamiento habitual. También se debería consultar en los casos en los que no exista una causa clara que justifique los síntomas.

La alergia al semen se puede tratar con corticoides para minimizar los síntomas / EPE

La especialista recalca que "los síntomas de la alergia al semen pueden ser muy similares a los de las vulvovaginitis o a los de ciertas enfermedades de transmisión sexual, sin embargo, hay dos datos que nos pueden ayudar a identificarlos".

Los síntomas de la alergia al semen siempre tienen relación con una exposición directa al semen , mientras que otro tipo de inflamaciones o infecciones del área genital no guardan esta relación.

una , mientras que otro tipo de inflamaciones o infecciones del área genital no guardan esta relación. En los casos de infecciones, aparte de inflamación y picor del área genital, suele haber cambios en el flujo vaginal, mientras que en la alergia al semen esto no ocurre.

La FIV con microinyección espermática es la técnica más segura en aquellos casos muy severos porque evita al 100% el contacto de la paciente con el plasma seminal

Alergia al semen y fertilidad: ¿cómo influye?

La doctora Blasco subraya que en los casos leves, se pueden utilizar tratamiento con antihistamínicos y/o corticoides para minimizar los síntomas tras las relaciones sexuales.

En casos más graves en los que sea imprescindible evitar al 100% el contacto con el plasma seminal, "se deberá recurrir a técnicas de reproducción asistida como Inseminación Artificial (IA) o Fecundación in Vitro (FIV)".

La FIV con microinyección espermática (ICSI) es la técnica más segura en aquellos casos muy severos porque evita al 100% el contacto de la paciente con el plasma seminal, ya que la fertilización de los ovocitos con los espermatozoides se realiza en el laboratorio y son los embriones los que se transfieren al útero de la mujer.

La Fecundación in Vitro es una de las técnicas de reproducción asistida más seguras para las mujeres con alergia al semen / EPE

¿Se puede prevenir la alergia al semen?

Aunque la alergia al semen "es una condición que no se puede prevenir por completo, existen diferentes estrategias para reducir el riesgo o minimizar la severidad":