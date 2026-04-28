Preocupación por la muerte súbita en España: los cardiólogos reclaman más desfibriladores y formación en RCP

Entre 2010 y 2020 se registraron 2.583.559 muertes súbitas en 26 países europeos. Según un estudio publicado en la revista científica The Lancet Regional Health, España es el país de la Unión Europea que ha notificado el mayor aumento de mortalidad atribuido a la muerte súbita en la última década: un 3,3% de incremento anual. El incremento más significativo se produjo en las mujeres.

A nivel regional, la mortalidad disminuyó en Europa Occidental, pero aumentó en Europa del Sur y del Este. Por países, hay diferencias claras: Austria y Bélgica redujeron sus tasas (-8,0% y -7,9%), mientras que España y Alemania registraron aumentos (+3,3% y +2,8%).

Con estos datos, el presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), el doctor Ignacio Fernández Lozano, explica que "seguimos trabajando de forma activa para mejorar la atención a la parada cardíaca, especialmente en el ámbito extrahospitalario, donde cada minuto es determinante para la supervivencia".

En este sentido, iniciativas como la aplicación Ariadna RCP, que la SEC y la Fundación Española del Corazón (FEC) han desarrollado junto a Cruz Roja, representan un avance clave, al permitir localizar desfibriladores externos automáticos (DEA) cercanos y facilitar una respuesta rápida por parte de la ciudadanía.

La aplicación alerta a los usuarios con conocimientos en reanimación cardiopulmonar (RCP) cuando se produce una parada cardiorrespiratoria cerca, los guía hasta el lugar de la emergencia e indica la ubicación del DEA más próxima, favoreciendo así una actuación precoz y coordinada.

Qué es Ariadna, el sistema que puede salvar miles de vidas en España ¿Sabías que en caso de parada cardiorrespiratoria la supervivencia se reduce un 10% por minuto? Para poder reaccionar lo más rápido posible esta app localiza el desfibrilador externo automatizado (DEA) más cercano de forma muy sencilla. Impulsada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y Cruz Roja, la aplicación también permite a cualquier usuario contribuir a actualizar el registro de DEA en España, con el objetivo de que cada vez haya más y estén más accesibles. Ariadna es un mapa colaborativo de desfibriladores en España que busca poner fácil a cualquier ciudadano localizar los mismos aprovechando la tecnología. Además de los voluntarios formados en reanimación cardio-pulmonar (RCP), cualquier persona puede prestar su ayuda subiendo, por geolocalización, la ubicación de los dispositivos DEA en espacios públicos o privados, o bien validando los que ya han sido dados de alta anteriormente por otros usuarios, e incluso completando con fotografías del lugar.

Un desfibrilador en un centro deportivo de El Prat de Llobregat. / Jordi Otix

Integrar Ariadna en los sistemas de emergencia

La SEC y la FEC destacan además el caso de Galicia, que se ha convertido en la primera comunidad autónoma en integrar Ariadna dentro de su sistema de emergencias, un paso decisivo para mejorar la coordinación y la eficacia en la atención a la parada cardiaca.

"Desde la SEC y la FEC consideramos fundamental extender este modelo al conjunto del país". Por ello, el presidente de los cardiólogos insta al resto de comunidades autónomas a avanzar en la integración de Ariadna en sus sistemas de emergencias, así como a reforzar la formación en reanimación cardiopulmonar y el acceso a desfibriladores.

"Solo a través de una estrategia coordinada, equitativa y basada en la evidencia podremos reducir el impacto de la muerte súbita y mejorar la supervivencia en España", matiza el doctor Fernández Lozano.