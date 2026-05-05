Así sería la llegada del crucero con hantavirus a Canarias: cuarentena durante 15 días y evacuación de enfermos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva a siete el número de afectados por hantavirus en el crucero MV Hondius tras confirmar dos nuevos casos a bordo. El barco, que en estos momentos sigue retenido frente a las costas de Cabo Verde y se ultima junto a las autoridades sanitarias del país la evacuación médica de dos tripulantes con síntomas respiratorios -uno de ellos leve y otro grave- que requieren atención médica urgente.

En el crucero viajan alrededor de 150 personas, entre ellas 14 españoles -cinco catalanes- que según las últimas informaciones del Ministerio de Sanidad. Según nos explica la doctora María Velasco, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), los pasajeros deben seguir medidas básicas de higiene: ventilar espacios cerrados, mantener la limpieza, lavarse las manos con frecuencia y usar guantes si se van a manipular animales o materiales potencialmente contaminados. "Son precauciones similares a las que se aplican para evitar muchas otras infecciones", señala.

Sin embargo, la especialista es tajante sobre el riesgo de transmisión entre las personas que están a bordo. "El contagio de persona a persona es extremadamente raro. En Europa no se ha descrito y solo hay algunos casos documentados en Latinoamérica. Por tanto, con buena ventilación e higiene, el riesgo para otros viajeros sería muy bajo". Entonces, la clave ahora es: ¿se han contagiado antes de emprender este viaje desde Argentina?

La transmisión más habitual de hantavirus "sigue siendo por inhalación de partículas contaminadas procedentes de roedores". Y es que esta enfermedad se puede contraer al entrar en contacto con alimentos o superficies contaminadas por orina, heces o saliva de roedores. Los entornos más susceptibles son zonas rurales, huertos, graneros cerrados o espacios donde pueda haber nidos de ratones.

El crucero afectado por hantavirus hizo base en Argentina durante meses antes de zarpar / EFE

Se estudia que el crucero llegue a Canarias

Sobre la mesa está la posibilidad de desembarcar en Canarias para realizar nuevos exámenes médicos. En ese caso, el crucero debería ponerse en cuarentena, durante al menos 15 días, y evacuar a los pasajeros con síntomas compatibles con la enfermedad. Sin embargo, esto no quiere decir que se ponga en riesgo la salud de los canarios, ya que "para la población general no hay motivo de alarma", matiza la doctora Velasco.

El riesgo de fallecimiento roza el 40%. Las variantes que afectan al pulmón, más frecuentes en América, "tienen una mortalidad elevada porque evolucionan con rapidez". En cambio, las variantes europeas o asiáticas suelen afectar más al riñón (fiebre hemorrágica con síndrome renal) y tienen una mortalidad significativamente menor.

Al inicio, los síntomas son inespecíficos y pueden parecer un resfriado o una gripe: fiebre, malestar general… Muchas infecciones comienzan así. La diferencia está en la evolución: "en algunos casos, especialmente en ciertas variantes del virus, puede aparecer un cuadro pulmonar que progresa rápidamente".