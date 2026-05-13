Así es el crucero confinado por norovirus en Burdeos: "Para tener unas vacaciones perfectas"

Un viaje a bordo del crucero Ambition, el segundo barco de la flota británica Ambassador Cruise Line, ha pasado de ser una experiencia marcada por la comodidad, la relajación y una alta oferta gastronómica a volverse trágica tras la muerte de un pasajero por la sospecha de un brote de norovirus y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis.

El buque llegó a Burdeos (suroeste de Francia) procedente de las Islas Shetland, después de hacer escala en Belfast, Liverpool y Brest, según informó la autoridad portuaria de la ciudad francesa. Concretamente, hay ahora 1.096 huéspedes y hace tres semanas, el barco también recaló diez horas en Vigo.

Hasta 1.200 pasajeros

Una pasajera que viajó a bordo del crucero Ambition (pero no en la travesía con sospecha de norovirus) describió el viaje como "las vacaciones perfectas" en un portal de viajes.

Con una eslora de 216 metros y una manga de unos 29 metros, puede acoger hasta 1.200 pasajeros. El buque ofrece una destacada sensación de confort y amplitud en sus 714 camarotes, de los que 125 disponen de balcón y 113 son suites.

Uno de los aspectos más destacados del crucero es la propuesta culinaria, además del desayuno con vistas abiertas al mar. Hay restaurantes como el Buckingham Restaurant y el Holyrood, además de opciones gastronómicas especiales como Saffron y Olympic Taverna, que proponen experiencias culinarias diferenciadas.

El equipo de cocina

De hecho, el equipo de cocina está siempre dispuesto a recomendar el maridaje adecuado y a describir cada plato con entusiasmo, lo que eleva la experiencia gastronómica a bordo.

Así que antes de detectar este nuevo virus en circunstancias parecidas a las del hantavirus, dentro de un crucero y propiciando un nuevo brote que obliga a confinarse, la experiencia estaba siendo maravillosa. Aunque las autoridades sanitarias subrayaron que "no hay motivo" para relacionar el brote registrado a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius.

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Valencia y Alicante

El buque tiene buena relación con España. Además del puerto de Vigo, el programa de marzo incluyó visitas a distintos puntos de Cantabria, como Santoña, Laredo, Castro Urdiales, Comillas y San Vicente de la Barquera, además de excursiones panorámicas y actividades gastronómicas en Santander. En septiembre del año pasado también recaló en Valencia y en octubre de 2025, en Alicante.

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