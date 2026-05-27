Médicos y ciudadanos corren juntos en Badajoz por hábitos de vida saludables

Este sábado 30 de mayo tendrá lugar la quinta edición de la Carrera Popular 'Ven a correr con los médicos', una iniciativa que busca promover hábitos de vida saludables y potenciar la relación entre médicos y pacientes. La jornada tendrá lugar en la margen derecha del parque del río Guadiana de Badajoz a partir de las 10.00 horas, aunque la entrega de dorsales se hará a partir de las 9.00 horas.

Entre las categorías se encuentra una de adultos, cuya inscripción es de 8 € y consta de 6,3 km y varias infantiles divididas por edades y de inscripción gratuita.

El vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos, el doctor Tomás Pérez, ha indicado que el tiempo estimado de duración para la carrera principal será de 90 minutos y que, tras la finalización de esta, a partir de las 11.30 horas, darán comienzo las carreras infantiles que van desde los cero hasta los 14 años. Incluir a los más pequeños, según ha señalado el presidente del Colegio de Médicos, el doctor Pedro Hidalgo, es también una manera de "conciliar" y de que los más pequeños adopten y crezcan entre buenos hábitos.

¿Por qué es importante?

Esta prueba, según Hidalgo, es la ocasión perfecta para compartir una actividad saludable con los médicos mientras "prevenimos y retrasamos la aparición de enfermedades" y "mantenemos nuestros músculos y huesos en buen estado". Además, con esta iniciativa, buscan conseguir cuerpos más sanos y advertir de problemas como el sobrepeso, la obesidad o el consumo uso indebido de pastillas y multivitamínicos que colapsan las consultas y acentúan las listas de espera. También se pretende sacar a los médicos fuera de las consultas para incidir en la idea de que el cuidado no puede quedar relegado únicamente a la "bata blanca", ya que es el trabajo principal de todos los pacientes.

El presidente ha reiterado los beneficios que tiene hacer deporte y ha querido enfatizar en la idea de que la actividad física no es algo que la ciudadanía "deba pensarse", es un esfuerzo que hay que hacer y de lo que los médicos, como principales referentes en salud, tienen que dar ejemplo. Esta cuestión ha querido recalcarla también el concejal de deportes de Badajoz, Juan Parejo Fernández, que ha señalado la importancia de ejercitarse, no solo en esta carrera organizada un fin de semana al año, sino también haciendo uso de las instalaciones deportivas del parque del río Guadiana una tarde cualquiera.

Asimismo, han recalcado la idea de que la carrera es "popular", por lo que se busca una convivencia entre los profesionales del sector y el resto de la ciudadanía, a los que se les proporcionará un servicio seguro y óptimo a través de controles de seguridad, árbitros, suplementos y, por supuesto, la presencia de una ambulancia medicalizada, para continuar dando ejemplo de salud y protección.

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El Colegio de Médicos de Badajoz se convierte con esta carrera en uno de los pioneros del país como organizador de esta "convivencia saludable".