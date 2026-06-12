Del diagnóstico precoz a la medicina de precisión: el cáncer de próstata gana batalla y tiempo de vida a los hombres

Según el informe ‘Las cifras del cáncer en España 2026’, elaborado por SEOM y REDECAN, se estima que en 2026 se diagnosticarán en España 301.884 nuevos casos de cáncer, de los cuales 168.764 corresponderán a varones. En ellos, el cáncer de próstata será el tumor más frecuente, con 34.833 nuevos casos estimados, por delante del cáncer de pulmón, vejiga urinaria, colon y recto.

Esta cifra representa aproximadamente uno de cada cinco tumores diagnosticados en varones. Pero a pesar de su elevada incidencia y prevalencia, presenta una de las supervivencias más altas entre los tumores frecuentes: la supervivencia neta a cinco años en pacientes diagnosticados entre 2013 y 2017 fue del 90,2%. En 2024, el cáncer de próstata causó 5.967 fallecimientos en España. En varones, fue la segunda causa específica de muerte por tumor tras el cáncer de pulmón y colorrectal.

10% de los pacientes con cáncer de próstata tiene metástasis

La mayoría de los casos de cáncer de próstata se diagnostica en estadios localizados y en ellos las tasas de curación son muy elevadas gracias a tratamientos radicales como la cirugía, la radioterapia externa o la braquiterapia, con o sin la adición de hormonoterapia. Solo alrededor del 10% de los pacientes presenta enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico.

Sin embargo, una proporción de pacientes puede presentar recaída tras el tratamiento local y evolucionar hacia una enfermedad avanzada. En países desarrollados, se estima que un 20-30% de los pacientes tratados con cirugía o radioterapia desarrollará metástasis a lo largo de su evolución, lo que hace necesario disponer de nuevas estrategias terapéuticas eficaces.

En este contexto, es fundamental distinguir entre distintos escenarios clínicos, ya que las implicaciones terapéuticas son diferentes: el cáncer de próstata hormonosensible metastásico, que puede presentarse de novo o tras una recaída; el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico; y el cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico.

Avances en el tratamiento contra el cáncer de próstata / SEOM

Tratamiento de la enfermedad avanzada

Los objetivos del tratamiento en la enfermedad avanzada son prolongar la supervivencia, preservar la calidad de vida, retrasar la progresión de la enfermedad y prevenir complicaciones, especialmente los eventos óseos. Precisamente en estos estadios se han producido algunos de los avances terapéuticos más importantes de los últimos años.

En el cáncer de próstata hormonosensible metastásico, los tratamientos actuales incluyen combinaciones de terapia de deprivación androgénica con agentes hormonales, como abiraterona, apalutamida, enzalutamida o darolutamida, así como esquemas de intensificación con quimioterapia en determinados pacientes.

En el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, las opciones incluyen quimioterapia, nuevos agentes hormonales, inhibidores de PARP en pacientes seleccionados por biomarcadores, radiofármacos dirigidos al hueso como radio-223 y terapias dirigidas a PSMA, como ¹⁷⁷Lu-PSMA-617.

Estos avances han permitido prolongar de forma muy significativa la supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata avanzado. En la era inicial de la quimioterapia con docetaxel, la mediana de supervivencia global en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración se situaba en torno a los 18-19 meses.

En la actualidad, gracias a la incorporación secuencial o combinada de nuevos agentes hormonales, quimioterapia, inhibidores de PARP y radiofármacos, algunas poblaciones seleccionadas pueden alcanzar o superar medianas de supervivencia de 40 meses.

Biomarcadores e inhibidores de PARP

Uno de los avances más relevantes ha sido la consolidación de la Medicina de Precisión. Entre un 20% y un 30% de los pacientes con cáncer de próstata metastásico pueden presentar alteraciones en genes implicados en la reparación del ADN, especialmente en la vía de recombinación homóloga. Entre ellas, las alteraciones en BRCA2 son las más frecuentes y se asocian a una mayor sensibilidad a los inhibidores de PARP.

Los inhibidores de PARP han demostrado eficacia en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, tanto en monoterapia como en combinación con agentes hormonales, con un beneficio especialmente relevante en pacientes con alteraciones BRCA1/2.

Durante el último año, además, se ha reforzado la posibilidad de trasladar esta estrategia a fases más precoces de la enfermedad. El estudio AMPLITUDE mostró que niraparib en combinación con abiraterona y prednisona, añadido a la terapia de deprivación androgénica, mejora la supervivencia libre de progresión radiológica en pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible y alteraciones en genes de reparación del ADN, con un beneficio especialmente marcado en pacientes con alteraciones BRCA.

Asimismo, el estudio TALAPRO-3, comunicado en ASCO 2026, ha mostrado que talazoparib más enzalutamida y terapia de deprivación androgénica mejora de forma significativa la supervivencia libre de progresión radiológica en pacientes con cáncer de próstata metastásico hormonosensible y alteraciones en genes de reparación por recombinación homóloga.