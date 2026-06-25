"Pinta horrible. Por lo que nos cuentan, el desastre es muy grande": la comunidad venezolana en Canarias sigue con preocupación las consecuencias de los seísmos

La comunidad venezolana residente en Canarias sigue con preocupación la evolución de la emergencia provocada por los fuertes terremotos registrados en Venezuela en las últimas horas. Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han causado al menos 164 víctimas mortales y un millar de heridos, daños materiales y problemas de comunicación en varias zonas del país, lo que ha dificultado el contacto con familiares y amigos desde el exterior.

Desde la Asociación Unión Canario Venezolana, su vicepresidente, Agustín Rodríguez, explica que las primeras horas posteriores al desastre fueron especialmente tensas para muchas familias. La caída de la cobertura telefónica y de internet en distintas zonas complica la localización de personas.

"No hemos descansado porque hemos estado en contacto desde el principio del suceso. Había gente que no conseguíamos localizar, pero al final sí. Se habían caído las comunicaciones, la cobertura y el internet se iban perdiendo por zonas debido a la destrucción provocada por los seísmos", señala Rodríguez.

Preocupación entre los venezolanos residentes en Canarias

La incertidumbre marcó las primeras horas tras los terremotos. Rodríguez detalla que el problema no afectó por igual a todo el país, sino a determinadas zonas en las que las comunicaciones quedaron interrumpidas o funcionaban de forma intermitente.

"La comunicación se va recuperando poco a poco. Hubo una caída de internet y no había forma de contactar con familiares. Es un problema que afecta a determinadas zonas, no a todo el país", explica.

La situación generó momentos de especial angustia entre quienes no lograban confirmar el estado de sus familiares. En algunos casos, el contacto se recuperó horas después, cuando volvió parcialmente la señal telefónica o el acceso a internet.

Un seísmo en día festivo

Rodríguez apunta que el impacto de los terremotos se vio agravado por el momento en el que se produjeron. Según indica, gran parte de la población se encontraba en sus viviendas al coincidir con un día festivo nacional.

"Ayer fue festivo nacional por la conmemoración de la Batalla de Carabobo y había mucha gente en casa, también siguiendo los partidos del Mundial", afirma.

El hecho de que fuera festivo, más la celebración del Mundial, hizo que muchas personas se quedaran en casa por lo que es probable que haya más afectados por los dos seísmos. La entidad mantiene la cautela sobre el alcance real de los daños, a la espera de que avance la evaluación en las zonas afectadas.

Contacto con organizaciones sobre el terreno

La Federación de Asociaciones Venezolanas en España (FAVE), de la que forma parte Unión Canario Venezolana, ha mantenido contacto con entidades y colaboradores en Venezuela desde las primeras horas de la emergencia.

La asociación trabaja habitualmente con medio centenar de organizaciones en el país a través de proyectos de cooperación y ayuda humanitaria. Esa red ha permitido obtener información directa sobre la situación en distintas zonas y conocer el estado de personas vinculadas a sus proyectos.

"Tenemos 50 organizaciones allí con las que trabajamos. Gracias a Dios no hemos tenido que lamentar pérdidas humanas entre nuestros contactos, aunque sí daños en propiedades", explica Rodríguez.

Testimonios desde las zonas afectadas

Entre los testimonios recibidos por la asociación figuran relatos de familias atrapadas o con dificultades para abandonar edificios dañados.

Rodríguez menciona el caso de una familia que quedó bloqueada en el interior de un inmueble después de que parte de la estructura colapsara. "No podían abrir la puerta para salir, pero consiguieron pedir ayuda porque aún tenían cobertura en sus teléfonos", relata.

Los mensajes recibidos desde Venezuela describen dos movimientos sísmicos muy próximos en el tiempo, percibidos por algunas personas como un único terremoto.

"Nos dicen que sintieron que fue uno solo. Hubo un pequeño receso entre ambos, pero pensamos que el primero debilitó las estructuras y el segundo provocó muchos de los derrumbes", indica el vicepresidente de la entidad.

El recuerdo del terremoto de Caracas de 1967

Venezuela ha sufrido terremotos destructivos a lo largo de su historia. Uno de los más recordados es el de Caracas de 1967, que causó cientos de víctimas y dejó importantes daños en la capital.

Rodríguez considera que el escenario actual podría situarse entre los más graves de las últimas décadas, aunque insiste en que todavía falta información completa sobre el alcance de la catástrofe.

"Pinta horrible. Ya en Caracas hubo otro terremoto en 1967, pero de menor magnitud. Por lo que nos cuentan, el desastre es muy grande", afirma.

Activación de ayuda humanitaria

Ante la magnitud de la emergencia, Unión Canario Venezolana y FAVE han comenzado a movilizar recursos para colaborar con las personas afectadas.

La primera respuesta se centrará en el material de ayuda humanitaria que la asociación ya tiene almacenado en Venezuela, especialmente medicamentos y otros suministros básicos.

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"Estamos activándonos primero con el material de ayuda humanitaria que ya tenemos almacenado en Venezuela, como medicamentos. También intentaremos contactar con organizaciones de cooperación internacional para ver si conseguimos enviar ayuda desde aquí y paliar esta situación lo máximo posible", concluye Rodríguez.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife