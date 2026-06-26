El antes y el después de La Guaira, la 'zona cero' del doble terremoto que ha arrasado Venezuela

Todas las viviendas, afectadas

La Guaira constituye laal albergar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que da servicio a Caracas y concentra el mayor número de rutas internacionales, actualmente suspendidas. La mandataria interina anunció el cierre temporal del aeropuerto por los "graves daños" sufridos en sus instalaciones.

Ha insistido en que la situación es "horrible, terrible" y que "es imposible" utilizar las viviendas de La Guaira, ya que todas han resultado afectadas, por lo que se están buscando alojamientos alternativos para las víctimas. Asimismo, ha destacado que el Gobierno venezolano ha movilizado una partida de 200 millones de dólares para hacer frente a la emergencia y la posterior reconstrucción. Además, habrá líneas de crédito de los bancos y Estados Unidos ha suspendido parte de las sanciones económicas hasta octubre.

La cónsul también ha explicado que el aeropuerto internacional de Maiquetía permanece cerrado debido a los daños ocasionados por los terremotos y que los hospitales de la zona han colapsado, lo que ha obligado a trasladar a los heridos a Caracas, tanto a hospitales públicos como a clínicas privadas.

Mapa de ubicación del terremoto en Venezuela.

Este bonita zona de Venezuela vuelve a ser escenario de una catástrofe natural tras el deslizamiento de tierras que dejó miles de muertos en 1999. La mandataria interina declaró el cierre temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar debido a "graves daños" en su infraestructura, sacudida por los sismos, y de la que se desprendieron partes de paredes y techos, según las imágenes mostradas por el canal estatal VTV.

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