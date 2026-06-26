Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos

Delcy Rodríguez visita La Guaira para supervisar las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitado la ciudad de Macuto, en el extremo norte del país y en el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos registrados la madrugada del jueves, para supervisar sobre el terreno las labores de búsqueda y rescate de posibles supervivientes.

Rodríguez, que ha agradecido el trabajo realizado por los equipos de emergencias, que trabajan contrarreloj ante la gran cantidad de escombros acumulada en las calles, ha constatado el estado de las infraestructuras en una zona donde cientos de edificios se han derrumbado por los seísmos tras haber visitado también Caracas, la capital. Asimismo, ha entablado conversaciones con los residentes para coordinar la asistencia inmediata. "Estamos al lado de las familias, extendemos toda nuestra solidaridad y nuestra meta es recuperar con vida a la mayor cantidad de personas posible", ha expresado, según informaciones del diario 'El Universal'.