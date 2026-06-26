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Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos
Vuela ya hacia Venezuela el avión del Ejército del Aire fletado para prestar ayuda con efectivos de la UME y de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid
A. Romero / O. González
Al menos 235 personas han muerto y más de 4.300 han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Fuente: El Periódico
Estados Unidos cifra en 150 millones la ayuda que aportará a Venezuela
Estados Unidos ha anunciado el despliegue de equipos para "apoyar las operaciones de respuesta" tras los dos terremotos registrados en Venezuela. Washington ha desvelado una ayuda valorada en 150 millones de dólares (más de 130 millones de euros) para hacer frente a los efectos los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala abierta de Richter que sacudieron Venezuela a última hora del miércoles.
El Gobierno de Venezuela descarta alertas de tsunami tras los potentes terremotos del jueves
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha descartado este viernes que exista alerta alguna de tsunami "en ninguna parte del país" tras los potentes terremotos registrados el jueves y que han dejado al menos 235 muertos y más de 4.000 heridos, un mensaje con el que busca transmitir "tranquilidad". Cabello, que ha afirmado desde La Guaira, la zona más afectada por los seísmos, que existe una "absoluta tranquilidad en aguas venezolanas", ha anunciado que el Gobierno "se encuentra desplegado trabajando junto al pueblo", según ha recogido la cadena de televisión Telesur.
Cataluña envía 15 bomberos especialistas y 10 forenses a Venezuela
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado este viernes el envío de ayuda de emergencia a Venezuela. En concreto, el Gobierno autonómico moviliza un grupo de 15 bomberos especialistas en estructuras colapsadas y ha ofrecido también un equipo de 10 forenses para apoyar en la identificación de cadáveres, que se desplazarán cuando así lo requieran las autoridades venezolanas.
Delcy Rodríguez visita La Guaira para supervisar las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitado la ciudad de Macuto, en el extremo norte del país y en el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos registrados la madrugada del jueves, para supervisar sobre el terreno las labores de búsqueda y rescate de posibles supervivientes.
Rodríguez, que ha agradecido el trabajo realizado por los equipos de emergencias, que trabajan contrarreloj ante la gran cantidad de escombros acumulada en las calles, ha constatado el estado de las infraestructuras en una zona donde cientos de edificios se han derrumbado por los seísmos tras haber visitado también Caracas, la capital. Asimismo, ha entablado conversaciones con los residentes para coordinar la asistencia inmediata. "Estamos al lado de las familias, extendemos toda nuestra solidaridad y nuestra meta es recuperar con vida a la mayor cantidad de personas posible", ha expresado, según informaciones del diario 'El Universal'.
La FEMP convoca un minuto de silencio el próximo lunes en todos los municipios por las víctimas de Venezuela
La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha propuesto a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y consells convocar el próximo lunes, 29 de junio, a las 12.00 horas, un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los terremotos de Venezuela.
Ante la magnitud de la catástrofe, que hasta la fecha se ha cobrado la vida de 235 personas y causado unos 4.300 heridos, García-Pelayo ha planteado guardar un minuto de silencio como símbolo de respeto por las víctimas y en solidaridad con los venezolanos que han padecido un doble terremoto, según ha explicado la federación en una nota. La iniciativa se ha adoptado tras el acuerdo unánime de la Junta de Portavoces de la FEMP.
El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, valora el esfuerzo sobrehumano de los venezolanos al afrontar la crisis con pocos medios
El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha valorado "el esfuerzo sobrehumano" que están haciendo los venezolanos para hacer frente "con muy pocos medios" a la catástrofe desatada este miércoles por dos terremotos.
En su cuenta de 'X' el presidente canario ha enviado en las últimas horas "un fuerte abrazo y todo su cariño a todos los venezolanos y venezolanas que, con el dolor por sus seres queridos fallecidos o desaparecidos y la desolación ante la destrucción, están haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder hacer frente a esta situación con muy pocos medios".
Ecuador envía cerca de 50 rescatistas y dos perros a Venezuela tras el doble terremoto
El Cuerpo de Bomberos de Quito, capital de Ecuador, ha anunciado este jueves el envío de 47 rescatistas y dos perros a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras, tras el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió al país en la víspera. "Desplegaremos 47 rescatistas y dos canes. Además, movilizaremos seis toneladas de equipamiento", ha anunciado el cuerpo quiteño en un comunicado en el que ha precisado que el envío incluye un campamento con autonomía de hasta siete días, sistemas de internet satelital para coordinación y comunicación, o drones para reconocimiento y evaluación de zonas afectadas.
A ello se suman, además, varios equipos de corte y perforación, cámaras con sensores sísmicos y dispositivos de detección acústica para localizar posibles víctimas bajo escombros, según ha detallado el cuerpo de Bomberos agregando que el objetivo es brindar "apoyo especializado" en las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras.
Argentina pone a disposición de Venezuela rescatistas, médicos y aviones
El Gobierno de Argentina dijo este jueves que pone a disposición de Venezuela rescatistas, médicos, personal militar de apoyo, aviones y varios elementos más ante la catástrofe por los dos terremotos que sacudieron este miércoles al país caribeño.
Según informó el portavoz presidencial, Adrián Ravier, Argentina colaborará con el envío de asistencia humanitaria a Venezuela, país que "atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente", en referencia a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado al menos 188 fallecidos y 1.520 heridos. El portavoz indicó que Argentina "pone a disposición de Venezuela" médicos de urgencias con equipamiento completo y medicamentos, además de ambulancia, enfermeros y asistentes auxiliares.
El Salvador envía personal médico y perros de rescate
Un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate partieron este jueves desde El Salvador con rumbo a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate en el país sudamericano.
Se trata de personal "altamente capacitado" para labores de búsqueda y rescate, según lo informó la Presidencia, quienes "llevan consigo los insumos necesario para la misión". El equipo lo integran elementos de la Fuerza Armada, de Protección Civil, del Sistema de Emergencias Médicas y son acompañados por perros de la Unidad Canina de Rescate del Ejército salvadoreño.
EEUU relaja temporalmente sus sanciones sobre las transacciones a Venezuela
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves que autorizará "todas las transacciones" con Venezuela "relacionadas con labores de socorro por terremoto" que hasta ahora estarían prohibidas por las sanciones impuestas al país, una medida que responde al doble sismo que ha sacudido al territorio venezolano dejando un saldo de, al menos, 188 muertos y más de 1.500 personas heridas.
Concretamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha publicado un comunicado en el cual ha precisado que tales operaciones que, ha señalado, "de otro modo" no estarían permitidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés) podrán realizarse hasta el próximo 23 de octubre de este año.
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