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Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos

Vuela ya hacia Venezuela el avión del Ejército del Aire fletado para prestar ayuda con efectivos de la UME y de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid

Varias personas caminan este jueves entre escombros de edificios afectado por los terremotos, en Catia La Mar (Venezuela).

Varias personas caminan este jueves entre escombros de edificios afectado por los terremotos, en Catia La Mar (Venezuela). / Ronald Peña R. / EFE

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A. Romero / O. González

Al menos 235 personas han muerto y más de 4.300 han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

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