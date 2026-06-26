Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden Venezuela y dejan al menos 235 muertos y 4.300 heridos

El reloj marcó la hora fatídica: 18:04. Nada volvió a ser igual en una Venezuela que ya cargaba sobre las espaldas otras destrucciones. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, han sacudido varias regiones. El Gobierno interino ha contabilizado al menos 235 muertos, 4.300 heridos y una enorme cantidad de edificios derrumbados. Un balance provisorio que augura números más desoladores si se confirman las previsiones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). De acuerdo con el organismo existe una posibilidad del 42% de que las víctimas fatales oscilen entre 10.000 y 100.000. Una iniciativa vecinal, "Venezuela Te Busca", había registrado antes que despuntara el sol más de 10.600 reportes de desaparecidos. Esos números estremecen a una población que no dejó de buscar familiares y amigos entre las ruinas, sin luz ni agua, con linternas y carretillas, teléfonos y palas.

La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha decretado el estado de emergencia nacional después de que se conocieron los primeros indicios de un doble seísmo cuyo epicentro se ha situado en el municipio de Montalbán, en el estado de Carabobo, en la región central del país. Sus efectos llegaron hasta la capital, Caracas, y por varios estados del norte, especialmente el de La Guaira, la principal zona costera de Venezuela. "Los edificios que había ya no están, es como si hubiera habido una explosión o demolición controlada: no hay ni uno en pie", dijo un sobreviviente, mientras miraba los restos de su propiedad. El impacto se sintió también en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que fue cerrado de inmediato.

Lo que ocurrió a partir de las 18:04 encontró a los venezolanos preparándose para una noche festiva de San Juan que terminó en la peor desgracia. El feriado nacional devino luto a cielo abierto. Después de que se estremeciera la tierra se temió el azote del mar. El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartó si, sin embargo, la amenaza. El Gobierno se concentró en recuperar el control de las principales ciudades afectadas. "Tenemos varias zonas complicadas, situaciones muy alarmantes, edificios, casas y viviendas se han desplomado". Ese fue apenas el primer reporte oficial del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Lo que siguió fue una pesadilla.

Rodríguez lo supo de inmediato. "Activamos la red de salud pública del país para la atención de los heridos en un momento de mayor sensibilidad para la población. Para los que sufrieron la pérdida de algún familiar, extendemos nuestras condolencias". Fue activado el Estado Mayor de Contingencia, integrado por Cabello y los ministerios de Servicios y Obras Públicas, Economía y Área Social, así como el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero. "Estamos en la obligación de hacer la evaluación de potenciales daños", dijo la presidenta encargada en su primera alocución. Horas más tarde, y ante la evidencia del desastre, Rodríguez anunció un fondo de 200 millones de dólares para reconstruir viviendas e infraestructuras vitales. La mandataria interina convocó al sector privado a sumarse al rescate y a la atención humanitaria. También llamó a la unidad nacional y a redoblar esfuerzo para encontrar sobrevivientes.

Estados Unidos, México, Colombia, Panamá y Turquía reaccionaron frente a la devastación y comprometieron asistencia, lo mismo que Naciones Unidas. El jefe humanitario de la ONU conversó con Rodríguez para "evaluar con urgencia cuáles son las necesidades". El socorro tiene su tiempo en implementarse y no borrará de la memoria las horas de amargura y desesperación en una Caracas a oscuras. Sus habitantes esperaron la luz del día en plazas y avenidas, en muchos casos sin saber sobre la suerte de un familiar, un amigo o un conocido. Tres edificios se derrumbaron en las urbanizaciones Los Palos Grandes y San Bernardino y varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros. La escena se repitió en otros lugares de la capital y el país.

Mapa de ubicación del terremoto en Venezuela.

"El movimiento fue muy brusco, las escaleras se movían demasiado. No lo comparo con ningún temblor", señaló un caraqueño de la zona oeste al portal Efecto Cocuyo. "Luego empezamos a sentir cómo se movía todo el edificio". Los relatos son casi idénticos entre sí. "He visto vi cómo los ventanales se movían. Permanecí entre la puerta de entrada y una pared de piedra. Acá estoy, en la calle, gracias al cielo". "Pensé que el edificio me iba a caer encima". "El refrigerador se desplazó casi un metro de su lugar. Se cayeron televisores y cuadros. Salí desesperado. El resto de mi casa está bastante por el piso".

Historial de temblores

Venezuela es parte de una de las regiones con mayor actividad sísmica en virtud de su ubicación entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica. Los geólogos sostienen que la interacción entre ambas estructuras suele provocar movimientos frecuentes. El último seísmo tuvo lugar en el estado de Sucre, en 2018, y se sintió en Brasil, Guyana y varias islas del Caribe. En 1997 murieron 73 personas tras los temblores en Cariaco, en el noreste venezolano. El peor registro de las últimas décadas obliga a remontarse a 1967, cuando perdieron la vida en Caracas 236 personas. A partir de esa tragedia comenzaron a construirse viviendas antisísmicas, pero en la capital como en otras ciudades, el parque arquitectónico es mixto. Existen estructuras con tecnología de protección que conviven en el espacio urbano con edificaciones antiguas y vulnerables construidas antes de que se exigiera un protocolo de construcción más estricto. Y también han caído edificios que, al parecer, no cumplieron cabalmente todos los requisitos y mostraron su fragilidad frente al movimiento telúrico.

"Que Dios proteja al pueblo venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", pidió la dirigente opositora, María Corina Machado, desde el exterior. Se informó oficialmente que Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Türkiye, Jordania, Barbados, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Naciones Unidas y varios organismos financieros multilaterales expresaron su solidaridad y apoyo inmediato.

Protección Civil y las fuerzas de seguridad debieron afrontar la situación sin los recursos necesarios y con las limitaciones de un día de feriado nacional. Numerosos vecinos aprendieron vertiginosamente a desempeñarse como rescatistas en plena oscuridad y con apenas linternas o teléfonos celulares que despedían luces de corto alcance. Se vieron obligados a trabajar con sus manos y a la vez escuchar los gritos de las personas atrapadas que se mezclaban con las de sus seres queridos del otro lado de los escombros. Pidieron silencio para poder rastrearlos mejor. La calma era tan fragil como la tierra: de repente, un alarido, y otro, ante la comprobación de que alguien salía entre los restos de un apartamento.

Las autoridades ordenaron la suspensión del Metro y ferrocarril "para facilitar las tareas de rescate". Se ha desconectado el servicio de gas doméstico en Caracas para evitar incidentes. Si algo le falta a esta ciudad son nuevas explosiones. El recuerdo del ataque militar norteamericano del 3 de enero sigue fresco, con los edificios dañados a la vista que se suman al nuevo panorama desolador del doble terremoto que se inició a las 18:04 de una tarde que se imaginaba de bailes y bebida.

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