Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pradilla Valencia Basket Real MadridValencia CF De HaasBraxton Key Comunicado Oficial Valencia BasketRyunosuke Sato Valencia CF fichajeHora y dónde ver España-AustriaValencia Basket Femenino Fichaje KamilaPedro Martínez Valencia BasketGuido Rodríguez Valencia CF FichajeIsaac Nogués Valencia BasketJoan Martínez Valencia CFLevante UD Pablo Martínez Fichajes
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Terremoto en Venezuela, en directo | Se eleva a 2.295 los fallecidos y a 11.267 los heridos por el doble terremoto de Venezuela

Por el momento, 29 españoles han fallecido en la tragedia y 137 continúan desaparecidos

La visita de Delcy Rodríguez a los rescatistas internacionales: "Venimos a darles las gracias"

La visita de Delcy Rodríguez a los rescatistas internacionales: "Venimos a darles las gracias"

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / J. L. Escudero

Al menos 1.943 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents