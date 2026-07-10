Suben a 41 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a 41, mientras que se mantienen en 138 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este viernes el fallecimiento de un nuevo ciudadano español en el doble terremoto de Venezuela.

Albares ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y ha afirmado que la situación es terrible y la cifra de españoles sigue aumentando. Ha recordado que el equipo de campaña está completamente desplegado y que el hospital está atendiendo a una medida de 200 personas diariamente.

Fuente: El Periódico