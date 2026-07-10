Tareas de rescate
Suben a 41 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela
La cifra de desaparecidos sigue en 138, según han informado este jueves fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores
Redacción
El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a 41, mientras que se mantienen en 138 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este viernes el fallecimiento de un nuevo ciudadano español en el doble terremoto de Venezuela.
Albares ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y ha afirmado que la situación es terrible y la cifra de españoles sigue aumentando. Ha recordado que el equipo de campaña está completamente desplegado y que el hospital está atendiendo a una medida de 200 personas diariamente.
Fuente: El Periódico
- El Valencia CF actualiza sus planes para la portería: Dimitrievski, un fichaje y Raúl Jiménez
- Recta final en el 'caso Santamaria' en el Valencia CF
- La última espera del Valencia CF por Thomas Meunier
- Alerta amarilla: Ferran Torres y los otros 19 jugadores que podrían perderse las semifinales del Mundial
- Aliou Dieng saca músculo en Paterna: primer entrenamiento en el Valencia CF
- El Valencia CF - Real Betis de Mestalla... ¡en riesgo de aplazamiento!
- Aliou Dieng, nivel Mundial para el Valencia CF
- Diez despedidas en la operación salida del Valencia Basket