Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 4.118 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Más de 4.115 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

219 muertos más Venezuela sumó este viernes otros 219 muertos para llegar a, al menos, 4.118 fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740 heridos, según el balance oficial.

Exteriores eleva a 41 los españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este viernes el fallecimiento de un nuevo ciudadano español en el doble terremoto de Venezuela, con lo que el balance de víctimas mortales se eleva a 41. Albares ha actualizado los datos de afectados por la catástrofe que tuvo lugar el pasado 24 de junio en el país caribeño en un audio comunicado remitido a los medios de comunicación, en el que señala que se mantiene en 138 el número de desaparecidos y en 11 los españoles localizados bajo los escombros.

Japón enviará un segundo equipo médico a Venezuela y 3,5 millones de dólares en ayuda Japón enviará un segundo equipo médico a Venezuela para dar asistencia a las zonas afectadas por los terremotos de finales de junio, además de ayuda humanitaria por valor de 3,5 millones de dólares, anunció este viernes el Gobierno. "El Gobierno de Japón seguirá apoyando al pueblo de Venezuela y brindando la asistencia necesaria en función de las necesidades locales", detalló en un comunicado el Ministerio de Exteriores japonés.

Suben a 3.899 los muertos tras el doble terremoto en Venezuela La cifra de muertos por los terremotos de hace quince días en Venezuela subió este martes a 3.899, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial.

EEUU dice que ha asistido a más de 30.000 venezolanos afectados por los terremotos Más de 30.000 venezolanos afectados por el doble terremoto ocurrido hace 15 días han recibido artículos de primera necesidad, informó este jueves la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. "Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, EEUU y nuestros socios, seguimos firmes con una respuesta humanitaria masiva", dice un mensaje de la legación diplomática en la red social X.

FMI negocia liberar activos de Venezuela para afrontar la emergencia por los terremotos La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, habló esta semana con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que el país pueda acceder a parte de sus activos retenidos por el organismo internacional para afrontar la emergencia de los devastadores terremotos. "Abordaron el uso del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, el cual constituye una fuente de liquidez importante y de fácil acceso que puede movilizarse rápidamente", explicó este jueves en una rueda de prensa la portavoz del FMI, Julie Kozack, sobre este recurso que asciende a cerca de 350 millones de dólares a fecha del 8 de julio.

Air Europa desviará su ruta Madrid-Caracas a Valencia hasta el 31 de julio por los sismos La aerolínea española Air Europa anunció este jueves que los vuelos de la ruta Madrid-Caracas que tienen programados operarán desde y hacia el venezolano Aeropuerto internacional Arturo Michelena de Valencia, en el estado Carabobo, al menos hasta el 31 de julio. La aerolínea explicó que toma esta decisión debido al cierre temporal del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, como consecuencia de los terremotos del pasado 24 de junio.

Uruguay prepara el segundo envío de ayuda humanitaria a Venezuela Camiones del Ejército uruguayo recogieron este jueves quince toneladas de ayuda humanitaria en la Embajada de Venezuela, mientras el Gobierno prepara el segundo envío de donaciones en un avión Hércules al país caribeño. Si bien en este avión se enviará "un poco de todo", este vuelo tendrá la particularidad de trasladar medicamentos, según informó en una rueda de prensa el jefe de la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Uruguay, Pedro Antonio Sassone.

Venezuela urge a la comunidad internacional a liberar sus fondos retenidos para ayudar a la reconstrucción Las autoridades venezolanas han instado a los países miembro de Naciones Unidas a liberar los "fondos soberanos retenidos" del Estado de Venezuela, algo que han calificado de "crucial" para que el país pueda avanzar en el proceso de reconstrucción, tras los fuertes terremotos que sacudieron al centro de la costa venezolana, dejando ya un saldo de más de 3.800 víctimas mortales.