¿Puede una final de fútbol afectar al corazón? Los cardiólogos explican los riesgos de la emoción extrema

El paso a la final del Mundial de la Selección Española y el partido el próximo domingo pueden convertirse en un "deporte de riesgo" para los pacientes coronarios. Diversos estudios internacionales constatan un aumento significativo de incidentes cardiovasculares agudos —infartos, arritmias y muerte súbita— coincidiendo con grandes citas futbolísticas, especialmente en los últimos minutos o en los penaltis.

La doctora Leticia Fernandez Friera, Directora de HM CIEC (Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares) nos da las seis claves para disfrutar del encuentro sin comprometer nuestra salud cardiovascular.

Sara Fernández

¿Qué supone más riesgo para un paciente coronario: perder o ganar?

Lo importante para el paciente coronario es no tener sobresaltos imprevistos, ya que existe una descarga catecolaminérgica o una falta de regulación metabólica. Esto puede ser un riesgo para el corazón de los pacientes.

¿Aumentan las urgencias tras partidos decisivos?

La tendencia es que las situaciones de estrés aumentan el riesgo de tener un dolor torácico o un infarto.

Sí que es verdad que en pacientes que ya tienen una limitación del flujo coronario y se les sube la tensión arterial por una sobrecarga o se les regula pues el control metabólico o aumenta el consumo de tabaco o de alcohol pues puede haber alguna inestabilización.

¿Qué síntomas requieren atención médica?

Los síntomas son dolor en el pecho, tipo presión irradiado al brazo izquierdo o a espalda, una pérdida de conocimiento o palpitaciones muy intensas y mantenidas e incluso irregulares. Todo ello puede condicionar que haya un desencadenante cardíaco y el estrés por un evento deportivo pueda ser como una prueba de esfuerzo y pueda desenmascarar problemas subyacentes.

¿Cómo responde el corazón durante y después del partido?

Depende un poco de las características del perfil de riesgo del paciente. Si es hipertenso, si tiene antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, diabetes, dislipemia, es fumador o lleva un estilo de vida inapropiado como mala alimentación o ausencia de deporte… En esos casos puede aumentar el riesgo de tener algún problema agudo.

Normalmente el corazón por estrés pues puede aumentar en frecuencia cardíaca y si existe alguno de esos problemas subyacentes pues pueda tener alguna repercusión.

¿Puede la emoción hacer olvidar la medicación o los cuidados habituales?

Los pacientes en verano o en eventos sociales o deportivos es común que se pierdan la adherencia a la medicación y puedan olvidarla.

Por tanto, es muy importante tener unos hábitos bien adquiridos y mantenerlos tanto en invierno, verano, Navidad… Y mantener unos hábitos de vida saludables como movernos para evitar el sedentarismo, realizar ejercicio físico de forma rutinaria (la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 2-3 sesiones de actividad moderada vigorosa a la semana de una hora) y una buena alimentación, con 3-5 porciones de fruta o verdura al día.

Por supuesto hay que evitar los hábitos tóxicos (tabaco, alcohol…), cuidar el sueño, gestionar el estrés y acudir a consultas médicas para prevenir y mantener una buena salud.

Fuente: La Nueva España