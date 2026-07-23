Los neumólogos esperaban "más" de la nueva ley antitabaco: "No puede ser que España tenga una de las cajetillas de tabaco más baratas de Europa"

La nueva ley antitabaco supone un paso adelante en la lucha contra el consumo de tabaco, equipara cigarrillos electrónicos y vapeadores al tabaco convencional, y amplía los espacios sin humo a terrazas, playas, piscinas y marquesinas y restringe la venta de los nuevos productos a establecimientos especializados.

Sin embargo, todavía se queda corta en algunos aspectos, como matiza a este periódcio el doctor Alejandro Frino, neumólogo y coordinador del grupo de tabaquismo de la Sociedad Catalana de Neumología (SOCAP).

"Si hablamos de luchar contra intereses comerciales de empresas tan poderosas como las tabacaleras, cualquier logro ya es muy meritorio. Todo avance es difícil porque existe un lobby con mucho poder e intereses económicos", explica. El tabaquismo provoca 50.000 muertes al año, y esta norma pretende proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación "libre de tabaco", además de cerrar "algunas lagunas legales" que existen sobre el resto de los productos.

Desde su experiencia en consulta, recuerda las consecuencias que tiene el consumo de tabaco sobre la salud. "Nosotros vemos a personas que enferman, que tienen enfermedades gravísimas, que pasan años sin calidad de vida, que pierden capacidad productiva y que pierden a sus padres, hermanos o familiares por culpa del tabaco".

Archivo - Una persona fuma en una terraza, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Anteproyecto de Ley del tabaco aprobado en septiembre de 2025 en España supone la mayor reforma normativa en una década para reforzar la lucha contra el tabaquis / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Precios más altos para reducir el consumo

Para el neumólogo, una de las medidas más eficaces que se deberian incluir en la nueva normativa, que este miércoles se aprobo en anteproyecto de ley, es el aumento de la fiscalidad del tabaco. "La medida más efectiva que existe es aumentar el precio al consumidor a través de la carga impositiva", señala el doctor Friso. Nuestro país mantiene uno de los precios del tabaco más bajos de Europa. En España, una cajetilla de cigarillos cuesta de media entre los 5 y los 6,50 euros, frente a los 8 euros que cuesta en Alemania o los 13 de Francia.

Y es que, según el especialista, cuando el precio del tabaco aumenta, el consumo disminuye, especialmente entre los jóvenes. "Cuando se aumenta el valor del cigarrillo un 10 %, el consumo cae aproximadamente un 6 %. Esto es importante porque a los chicos les afecta mucho más el precio que a los adultos".

Proteger al fumador y al no fumador

Cuando se apruebe esta nueva ley, no se podrá fumar ni vapear en terrazas de bares y restaurantes. Tampoco en playas marítimas y fluviales, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques, vehículos de trabajo -salvo durante su uso exclusivamente personal-, y recintos donde se desarrollen espectáculos públicos, incluidos teatros, cines, conciertos y otros eventos, también cuando tengan lugar al aire libre.

El doctor Friso defiende que "no solo se protege al que no fuma, también se protege al propio fumador, que está expuesto tanto al humo directo como al humo ambiental". Sin embargo, recuerda que las prohibiciones de fumar en determinados espacios no han provocado el cierre de negocios en otros países donde se aplicaron medidas similares. "Cuando se prohibió fumar en casinos, aviones u otros lugares, la actividad continuó. La gente no dejó de ir por no poder fumar".

Los cigarrillos electrónicos producen una "falsa sensación de seguridad"

En los últimos años se han puesto de moda los vapeadores. El neumólogo alerta que estos nuevos dispositivos, como los cigarrillos electrónicos, sobre la percepción de inocuidad. "La industria ha conseguido transmitir la idea de que estos productos no han daño, pero no es real".

Según explica en una conversación telefónica, diversos estudios independientes han enocntrado sustancias tóxicas en los cigarrillos electrónicos o los calentadores de tabaco. "No son productos inocuos y algunos contienen compuestos protencialmente dañinos que no estaban presentes en el cigarrillo tradicional". Y no son una herramienta para dejar de fumar. "No se ha demostrado que sean una solución eficaz para abandonar el tabaco. Muchas personas pasan de un consumo a otro y mantienen la dependencia de la nicotina".

Por eso, para el doctor Alejandro Frino es fundamental la prevención y la información. "Tenemos que seguir comunicando a la sociedad los riesgos reales del tabaco y de los nuevos dispositivos para que la población pueda tomar decisiones con conocimiento".

Además, la futura ley refuerza las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y demás dispositivos relacionados, que se aplicarán en todos los medios y soportes (incluidas máquinas expendedoras e internet), ni tampoco se podrá exhibir cartelería que sea visible desde el exterior de estancos y tiendas especializadas.

Fuente: La Nueva España