El dolor de talón que puede esconder algo más: los podólogos explican qué hacer ante un espolón calcáneo

El dolor en el talón puede convertirse en una molestia incapacitante y afectar directamente a actividades tan cotidianas como caminar. Una de las causas que puede encontrarse detrás de este problema es el espolón calcáneo, una afección frecuente en las consultas podológicas y que suele asociarse a la aparición de un crecimiento óseo en el talón. Sin embargo, desde el Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advierten de que su origen y tratamiento son más complejos de lo que puede parecer a primera vista.

El podólogo y miembro de la junta directiva del ICOPCV, Jorge Escoto, explica que "el espolón es un crecimiento óseo con forma de espina que aparece generalmente en el calcáneo, en la zona en la que se insertan tejidos como la fascia plantar. Este crecimiento no siempre es el causante directo del dolor, sino que suele estar asociado a la inflamación de los tejidos que lo rodean, especialmente en cuadros de fascitis plantar".

¿Qué factores condicionan la aparición del espolón calcáneo?

La aparición del espolón responde, en la mayoría de los casos, a una sobrecarga mecánica mantenida en el tiempo. Entre los principales factores destacan:

las alteraciones biomecánicas en la pisada

el sobrepeso

el uso de calzado inadecuado

el practicar de deportes de alto impacto

acortamiento muscular

“Cuando la fascia plantar se somete a una tensión excesiva en su inserción en el calcáneo, el organismo responde generando este crecimiento óseo como mecanismo de adaptación”, explica el podólogo.

El colegio profesional señala además que determinados perfiles presentan una mayor predisposición. Entre ellos figuran las mujeres de entre 40 y 60 años, las personas con sobrepeso, los deportistas que no se han realizado un estudio previo de la pisada, quienes trabajan durante largas jornadas de pie o en una posición estática y pacientes con alteraciones biomecánicas o acortamientos musculares.

El estudio de la pisada, una herramienta para intentar prevenirlo

Desde el ICOPCV sostienen que el espolón calcáneo puede se puede evitar y destacan el papel de la Podología a la hora de conocer cómo es el pie y cómo se comporta durante la marcha. Un estudio biomecánico puede permitir detectar alteraciones como el pie plano o el pie cavo, así como diferentes formas de apoyo durante la marcha. A partir de esta valoración, el podólogo puede establecer tratamientos personalizados, entre ellos plantillas a medida, ejercicios específicos para fortalecer la musculatura del pie o reeducación de la marcha.

En caso de que el espolón ya haya aparecido, el tratamiento inicial se centra principalmente en aliviar el dolor y actuar sobre los tejidos afectados. Entre las opciones señaladas por el colegio profesional se encuentran el reposo durante las fases iniciales, la aplicación de frío, los ejercicios terapéuticos, las plantillas personalizadas, la fisioterapia, las infiltraciones y las ondas de choque.

La cirugía queda reservada para "casos persistentes, tras un periodo de entre 6 y 12 meses sin mejoría, se valora la opción quirúrgica", afirma Escoto.

Por ello, desde el ICOPCV recomiendan no restar importancia al dolor de talón. “El pie es la base de nuestra movilidad. Detectar a tiempo cualquier alteración y acudir al podólogo puede evitar problemas mayores y tratamientos más largos”, subraya Escoto.